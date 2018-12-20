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01 Февраля 2019, 09:00 | Регион сегодня

Строительство четырех новых объектов начнется в Комсомольске-на-Амуре в этом году

Всего в стадии строительства 20 из 30 объектов по развитию инфраструктуры долгосрочного плана

Реализацию долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре рассмотрели на расширенном заседании Правительства края. Участники подвели итоги за прошедший год и наметили планы на предстоящий период, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.

По информации заместителя Председателя Правительства края по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре Михаила Панкова, в 2018 году завершены работы на 14 ключевых объектах. В их числе – обновление Драматического театра, реконструкция ряда очистных сооружений, создание инженерной инфраструктуры в микрорайоне «Парус», реконструкция объектов дорожной инфраструктуры.  За три года в процессе реализации было освоено 9,8 млрд рублей.

В 2019 году планируется начать строительство четырех новых объектов – учебно-лабораторный и спортивный комплексы для государственного технического университета города Юности, гидрозащитные сооружения, а также проект по ликвидации отходов борогипса. Всего в стадии строительства будут находиться 20 из 30 объектов по развитию инфраструктуры долгосрочного плана. Самые крупные из них – детский больничный комплекс, онкодиспансер, региональный центр спорта и городская набережная.

Также будет завершено строительство еще 14 объектов – станция скорой помощи, комплекс деманганации, объекты обеспечивающей инфраструктуры ТРК «Комсомольский», реконструкция дорог и другие. Кроме того, планируется закрыть вопрос о передаче автодороги Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к городу Юности в федеральную собственность, начать создание центра содействия строительству, повысить загрузку промышленных предприятий, продолжить тесное взаимодействие с резидентами ТОСЭР «Комсомольск».

«Создание комфортных условий и необходимой инфраструктуры для жизни в Комсомольске-на-Амуре – одна из  приоритетных задач правительства края. В процессе, естественно, возникают проблемные организационные и технические вопросы, выявляются недостатки при строительстве отдельных объектов. Нам сегодня предстоит, не сбавляя темпов, организовать качественное исполнение долгосрочного плана», - отметил губернатор края Сергей Фургал.

Напомним, план комплексного развития города состоит из двух разделов. Первый - 33 мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие города в период с 2016 по 2025 годы. Второй раздел – перечень из 27 объектов образования, здравоохранения, культуры и туризма, физической культуры, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры.

Автор фото - Вячеслав Реутов

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Комсомольск-на-Амуре  строительство 


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