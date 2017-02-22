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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 01 Марта, 19:22 |
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В ТОСЭР "Комсомольск" появится предприятие по производству компонентов для SSJ -100
На сегодняшний день ООО «ПАКС» является единственным серийным поставщиком элементов БКС для самолетов семейства «Сухой Суперджет 100». Кроме этого, компания разрабатывает и производит кабельную сеть для систем спутниковой связи, устанавливаемых на воздушные суда, участвует в проекте создания БКС для самолета ИЛ-114.
Компания специализируется на производстве элементов бортовой кабельной сети (БКС) для авиационной техники, имеет конструкторское бюро в Москве и производственную площадку в Костроме.
Как отметили в Министерстве инвестиционной и земельно-имущественной политики края, состоялась встреча представителей компании с губернатором региона Вячеславом Шпортом, на которой потенциальный резидент подтвердил свои намерения.
На сегодня разработан план мероприятий по реализации проекта.
Вера КАЛИНИНА.
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