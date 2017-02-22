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Среда| 01 Марта, 19:22 |
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Китай заинтересован в инвестиционном сотрудничестве в крупнейших отраслях экономики Дальнего Востока
Как сообщает пресс-служба краевого Агентства инвестиций и развития, на конференции были представлены инвестиционный потенциал и возможности края территорий опережающего социально-экономического развития и территорий с режимом свободного порта. Кроме этого, состоялась презентация ряда инвестиционных проектов, в том числе - «Строительство и эксплуатация терминала сжиженного углеводородного газа» в Ванинском районе, «Строительство вертикально-интегрированного птицекомплекса по промышленному производству и переработке 13700 тонн мяса индейки живым весом в год в Хабаровском крае» в районе имени Лазо, «Строительство свинокомплекса на 2000 продуктивных свиноматок» в Комсомольском районе, «Строительство и эксплуатация тепличного комплекса» в Хабаровском районе. Общий объемом инвестиций составляет свыше $420 млн.
Отмечается, что целью данного мероприятия является развитие российско-китайского инвестиционного сотрудничества в крупнейших отраслях экономики. В этом году участники рассматривали сельскохозяйственные и инфраструктурные проекты, которые могут быть реализованы в рамках транспортного коридора концепции «Один пояс — один путь».
На конференции были представлены 14 инвестиционных проектов Хабаровского и Приморского краев, Челябинской и Ульяновской областей, а также Республик Татарстан и Башкортостан.
«Китайские компании готовы инвестировать в различные отрасли за рубежом. Если говорить про Россию, то кроме нефтегазового направления, сейчас наиболее актуальны — инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты. Реализация первых позволит решать вопросы экономической безопасности Китая, которым китайское правительство уделяет большое внимание. А готовность вкладывать большие средства в сельскохозяйственные проекты в России объясняется продуктовой безопасностью и тем, что в России более чистые экологические продукты, и, если уделять тщательное внимание проработке и обоснованию проектов, это может перерасти во взаимовыгодное сотрудничество России и Китая», — отметил директор Департамента «Россия и СНГ» компании «Делойт» в Китае Александр Крылов.
«В прошлом году объем торговли между Россией и Китаем составил $69,5 млрд, показав рост на 2,2%. Перед нами по-прежнему стоит задача довести двусторонний товарооборот до $200 млрд к 2020 году. Такие ориентиры поставило руководство наших стран. Вместе с тем мы понимаем, что без качественного улучшения экономических связей, широкого инвестиционного взаимодействия, новых точек роста двустороннего товарооборота нашим странам будет трудно добиться желаемой цели, — подчеркнул советник посольства России в Китае Владимир Ощепков.
«Несмотря на снижение в 2015 году объемов российско-китайской торговли, в 2016 году наметилась тенденция к активизации бизнеса в ряде областей сотрудничества. В частности, увеличились поставки из России в Китай сельскохозяйственной и пищевой продукции, получило развитие сотрудничество в лесопромышленной отрасли, сфере трансграничной электронной коммерции и в других областях. Мы считаем, что практика проведения «Делойтом» подобных мероприятий является эффективной мерой стимулирования двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», — отметила представитель торгового представительства России в Китае Елена Кравцова.
Вера КАЛИНИНА.
- Китай заинтересован в инвестиционном сотрудничестве в крупнейших отраслях экономики Дальнего Востока
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