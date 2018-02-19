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Четверг| 01 Марта, 13:49 |
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В труднодоступные селениях Хабаровского края вылетел "избирательный" вертолет
Сначала он посетит район имени Полины Осипенко, затем труднодоступные поселения Тугуро-Чумиканского и Аяно-Майского районов. Члены участковых избирательных комиссий этих районов будут осуществлять во время вылетов процедуру досрочных выборов Президента РФ.
"Курсировать по отдалённым метеостанциям, оленеводческим станам, посёлкам вахтовиков он будет до середины марта. Но это не значит, что члены избирательных комиссий будут всё это время жить в вертолёте. Борт будет приземляться в относительно крупных поселениях, забирать сотрудников УИКов, к которым относится тот или иной труднодоступный пункт. Они туда добираются, проводят досрочное голосование, урны с бюллетенями опечатывают. Затем вертолёт летит дальше на следующий участок», - рассказывает секретарь крайизбиркома Оярс Машков.
"В досрочном голосовании примут участие около 6 000 человек, это жители отдаленных поселений, оленеводы, моряки и рыбаки, находящиеся в плавании", - сообщили "Дальневосточному капиталу" в крайизбиркоме. В досрочном голосовании на территотии Хабаровского края планируется задействовать пять вертолётов.
Олег Кульгин.
Фото ИА «Хабаровский край сегодня».
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