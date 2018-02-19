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01 Марта 2018, 12:25 | Регион сегодня
Военные потеряли гаубицу в пригороде Хабаровска
В районе поселка Дружба под Хабаровском местные жители обнаружили "бесхозное" артиллерийское орудие
Пушка, по всей вероятности, это гаубица Д-30, диаметром 122 миллиметра, стоит, что называется, в чистом поле, на краю дороги, сообщает корр. "Дальневосточного капитала".
Пока пользователи социальных сетей теряются в догадках, кто и зачем оставил орудие посреди бела дня на дороге. Некоторые предполагают, что это глупый розыгрыш, иные - что это хитро спланированая операция по поимке "на живца", третьи считают, что орудие могло случайным образом отцепиться от армейского тягача.
В Восточном военном округе пока никак не комментируют инцидент.
Олег Кульгин.
Теги: ВВО
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