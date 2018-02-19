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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Хабаровском крае резидент ТОР "Комсомольск" переработал 250 тонн старых покрышек
Предприятие «Тапир-ЭКО» ведет сбор и безотходную экологичную переработку старых покрышек в городе Комсомольске-на-Амуре. За девять месяцев работы со дня запуска производства на территории опережающего развития «Комсомольск» резидент собрал более 250 тонн изношенных покрышек на стихийных городских свалках и выпустил более 150 тонн резиновой крошки. Проект стоимостью 11,5 млн рублей инвестор реализует по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».
В ходе производства собранные колеса перерабатываются полностью. Резиновая крошка используется в изготовлении спортивных и дорожных покрытий. Металлический корд в виде металлолома и текстиля идет на переплавку и используется для адсорбции нефтепродуктов соответственно. Технологический процесс автоматизирован и не приводит к загрязнению окружающей среды ввиду механического способа переработки и применения мощных фильтров, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Сегодня на предприятии заняты шесть человек, через год мы планируем удвоить число работников в связи с увеличением объемов переработки. По нашим оценкам, количества старых колес, разбросанных в черте города и пригородных свалках, хватит еще на пять лет активной работы», – говорит директор ООО «Тапир-ЭКО» Станислав Кузема.
Завод способен перерабатывать 3500 тонн изношенной резины в год и выпускать 2000 тонн резиновой крошки. Основными потребителями продукции являются строительные и производственные компании из многих регионов Дальнего Востока.
«На российском Дальнем Востоке сформированы конкурентоспособные условия инвестирования, и мы наблюдаем востребованность этих условий со стороны российского и иностранного бизнеса. Наша страна заинтересована в приходе качественных инвесторов, готовых строить новые современные предприятия, создавать рабочие места для россиян, платить налоги, соблюдать российское законодательство», – ранее заявлял Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Территория опережающего развития «Комсомольск» создана в соответствии с постановлением Правительства от 25 июня 2015 года. Сегодня в ТОР сформированы четыре инвестиционных площадки: «Парус», «Амурск», «Амурлитмаш» и «Холдоми». Конкурентными преимуществами ТОР «Комсомольск» являются высокий научно-технический потенциал, близость к транспортной инфраструктуре, значительные запасы лесных ресурсов и высококвалифицированные кадры. В настоящее время в ТОР «Комсомольск» реализуется 18 инвестиционных проектов с объемом вложений в размере 53,5 млрд рублей.
С момента принятия федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития» общее количество инвесторов, получивших статус резидентов 18 дальневосточных ТОР, достигло 225. Сумма заявленных инвестиций составляет свыше 2,19 трлн рублей. Выполнение проектов позволит создать более 40,6 тыс. новых рабочих мест.
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