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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 01 Июня, 15:12 |
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Регистрация на переговоры с партнерами из пяти стран на Днях международного бизнеса заканчивается сегодня
Регистрация на индивидуальные переговоры с представителями международного бизнеса для хабаровских предпринимателей заканчивается в 23.59 1 июня. Отметим, сессия пройдет 10 июня в рамках Дней международного бизнеса. Ее основой станет поиск перспективных товаров и услуг для экспорта за рубеж.
Желающим поучаствовать в переговорах с потенциальными партнерами из шести стран (Китай, Япония, Республика Корея, КНДР, Монголия) предлагается ознакомиться со списком участников форума http://ibdays.com/spisok-uchastnikov/, обозначить желаемые вопросы для обсуждения и оформить заявку на официальном сайте Дней международного бизнеса. До 5 июня сторонам будут предложены варианты индивидуальных встреч.
Традиционно, повышенным интересом у китайских партнеров, которые являются основными участниками сессии, пользуется лесная и лесоперерабатывающая промышленность, рыба, продукция сельскохозяйственного назначения и иные товары, которые потенциально будут иметь успех на рынке Поднебесной.
Всего в переговорах выразили желание участвовать свыше 200 предпринимателей.
Напомним, «Дни международного бизнеса» – крупнейшее международное мероприятие в деловой жизни региона, организованное правительством Хабаровского края. Оно пройдет в дальневосточной столице с 10 по 12 июня 2018 года. В рамках форума запланированы телемосты, семинары и мастер-классы от ведущих российских, китайских, корейских, вьетнамских, индийских бизнесменов - основателей успешных стартапов, крупных работающих проектов, ученых, банкиров, пиарщиков и других специалистов. В ходе деловой программы форума эксперты прогнозируют заключение ряда экспортных сделок между предпринимателями Хабаровского края и представителями сельскохозяйственной, лесной, туристической отрасли и ритейла КНР.
Официальный сайт проекта - http://ibdays.com/
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