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Сдача пешеходного перехода на вокзале Хабаровска переносится на декабрь
Как сообщили журналу «Дальневосточный капитал» в пресс-службе ДВЖД, намеченное на конец августа открытие тоннеля по выходу к платформам Хабаровского жд вокзала переносится.
Выполнен огромный объем работ по реализации одного из самых значимых для гостей и жителей столицы Хабаровского края инвестиционного проекта – реконструкции пешеходного тоннеля вокзального комплекса. В ходе первых пяти этапов сделан проход тоннеля под всеми железнодорожными путями станции Хабаровск-1 протяженностью 116 метров, а также выходы из тоннеля на пассажирские платформы. Демонтированы и вновь построены пассажирские платформы №4 и №2 с установкой эскалаторов. Ведутся работы шестого этапа по реконструкции платформы №3 и перрона вокзала, монтажу лифта, ведущего из пешеходного тоннеля до 3-го этажа здания вокзала.
– В связи с принятием решения по многочисленным просьбам хабаровчан о выходе тоннеля на улицу Ухтомского, появилась необходимость доработки проектной документации, увеличения финансирования, закупки дополнительного оборудования. Кроме того, в ходе работ по реконструкции тоннеля возникли непредвиденные трудности по подъему грунтовых вод, необходимость их отвода и дополнительных работ по гидроизоляции тоннеля, что не позволяет нам открыть тоннель в августе, – объяснил начальник Дальневосточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов Александр Синеев.
В связи с данными обстоятельствами сдача тоннеля в эксплуатацию переносится на более позднее время. Проектной документацией предусматривается завершение работ в декабре 2017 года, однако строители обещают сдать объект раньше.
Стоимость реализации проекта после переутверждения составляет 725,8 млн рублей. Ведь тоннель будет оборудован лифтом, эскалаторами, современной системой вентиляции и кондиционирования, информационно-справочным оборудованием, охранно-пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения. Также он будет полностью адаптирован для маломобильных групп населения.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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