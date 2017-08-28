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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 01 Сентября, 22:00 |
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В Хабаровском крае планируют открыть туристический информационный центр
Этот вопрос сегодня обсудили на совещании по развитию внутреннего и въездного туризма, которое прошло под руководством губернатора края Вячеслава Шпорта, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Предполагается, что единая сервисная служба будет заниматься продвижением туристического потенциала Хабаровского края. Разрозненная информация о достопримечательностях, исторических ценностях, музеях, театрах, памятниках, развлечениях и многом другом будет содержаться в одном месте.
По мнению экспертов, информационный центр поможет объединить усилия туристических фирм региона и органов власти в разработке новых маршрутов. Сотрудники ТИЦа будут участвовать в продвижении турпродуктов на внутреннем и мировом рынках, проводить социологические исследования, семинары, тренинги и курсы повышения квалификации, организовывать рекламные экскурсионные и экспертные туры, собирать, обрабатывать и постоянно мониторить информацию об объектах туриндустрии и имеющихся рекреационных ресурсах.
Губернатор края поддержал идею создания подобного информационного центра на территории региона. «Хабаровский край обладает уникальным туристическим потенциалом. Сегодня в регионе действуют более 80 аккредитованных маршрутов по направлениям гастрономического, этнографического, культурно-бытового, рыболовного, делового и детского туризма. Необходимо больше внимания уделять их продвижению в интернете. Наша основная задача – информировать население об услугах и самых привлекательных турпродуктах региона», - отметил Вячеслав Шпорт.
Напомним, работа по созданию в субъектах РФ туристско-информационных центров ведется в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина. На сегодняшний день в стране уже действуют 164 таких организации.
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