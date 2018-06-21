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Двухсотый балкер с углем отгружен из терминала СУЭК в Ванинском порту
DL Carnation стало 200-м судном, погруженным с начала деятельности терминала. 100-й балкер был обработан в порту 11 июня 2014 года. «Ежегодно коллектив порта увеличивает количество обрабатываемых судов. В 2016 рост составил 4 судна, в 2017 - 6», - сказал директор по производству компании Владимир Франчишин. Напомним, коммерческая эксплуатация балкерного терминала в Ванинском порту началась в 2009 году.
В 2017 году СУЭК вышел на уровень добычи угля в 107,8 млн тонн – на 2% больше, чем в 2016 году. Продажи за этот период составили 109,7 млн тонн (рост на 6% относительно прошлого года). Компания продолжила реализацию программы по расширению обогатительных мощностей и увеличение их загрузки для удовлетворения спроса на высококалорийный уголь. В результате объем обогащенного угля вырос на 12% по сравнению с 2016 годом, что способствовало росту продаж на международных рынках и через собственные и партнерские дистрибуторские сети в странах Азии, а также в Польше, Турции и Прибалтике.
Выручка компании по итогам года выросла до 5 693 млн долл. США. EBITDA составила 1 514 млн долл. США. Чистая прибыль – 657 млн долл. США. Денежный поток от операционной деятельности составил 1 082 млн долл. США. Капитальные затраты СУЭК увеличились до 681 млн долл. США. Основные инвестиции компании пришлись на реализацию ключевых проектов повышения эффективности производства и проектов, связанных с охраной окружающей среды.
«В 2017 году конъюнктура мирового угольного рынка улучшилась после нескольких лет глубокого кризиса, что отражает как действия китайских властей по регулированию своей угольной отрасли, так и в целом растущий спрос на уголь в азиатских странах, которые развивают современную и эффективную угольную генерацию. СУЭК успешно продолжила реализацию своей стратегии, направленной на улучшение позиций на растущих азиатских рынках, обеспечение лидерства по эффективности и безопасности производства, развитие обогащения угля, собственных портов и вагонного парка», - прокомментировал итоги деятельности генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский.
Олег Кульгин.
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