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Пятница| 07 Сентября, 09:50 |
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Геологи займутся поисками рудного золота в Хабаровском крае
Геологи будут искать золото и медь. Им предстоит выявить рудные объекты с промышленными параметрами, оценить прогнозные ресурсы металлов, а также разработать рекомендации по дальнейшей геологоразведке на участке.
Ожидается, что в этом году в Хабаровском крае начнутся поиски рудного золота еще на одном перспективном объекте, расположенном в пределах Хаджарской площади (Комсомольский муниципальный район). Она примыкает с юга к уже опоискованному Понийскому участку, на котором в 2018 году завершаются работы. Ожидаемый прирост ресурсов золота по нему составит не менее 150 тонн и меди - более 1 млн.тонн.
«Активные поиски рудных залежей золота развернутся также на территориях Приморского края, Амурской и Сахалинской областей. Они ведутся в рамках государственного заказа», - сообщили «Дальневосточному капиталу» в пресс-службе «Дальгеологии».
Олег Кульгин.
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