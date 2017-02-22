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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 02 Марта, 21:25 |
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В Хабаровском крае горнолыжный комплекс "Холдоми" может быть включен в ряд инвестиционных проектов
Его размер составит один миллиард долларов, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам главы ФРДВ Алексея Чекункова, Фонд намерен запустить проект с крупными партнерами из туристической отрасли.
«Это азиатская семья, которая владеет, в частности, мировой сетью отелей «Шангри-Ла». Общий объем их активов порядка 30 миллиардов долларов. Совместно с ними и китайской компанией China State Construction Engineering Corporation мы договорились создать фонд для инвестиций в инфраструктуру и строительство. Таким образом в этом фонде в основном будут частные деньги», — говорит Алексей Чекунков.
В настоящее время проходит отбор проектов для инвестиций, в том числе туристических. Одним из них может стать трасса на ГЛК «Холдоми» в Хабаровском крае. Ему хотят выделить субсидии на развитие горнолыжных склонов.
Вера КАЛИНИНА.
- В Хабаровском крае горнолыжный комплекс "Холдоми" может быть включен в ряд инвестиционных проектов
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