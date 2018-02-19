|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 02 Марта, 14:44 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Резидент ТОР "Хабаровск" построит завод по производству полимеров
С этой целью корпорация учредила новое предприятие ООО «ТН-Пластики». Объем собственных инвестиций в проект составит 700 млн. руб. Сооружение объекта начнется с наступлением тепла на промышленной площадке «Авангард». На предприятии будет создано 70 рабочих мест.
«Мы решили включить в ассортимент выпускаемой продукции полимерные водосточные системы, которые востребованы в строительной отрасли. Сейчас «водопроводный пластик» закупается в основном в КНР, а мы наладим его выпуск здесь. Новая продукция будет предназначена для внутреннего рынка дальневосточного региона, Сибири и Урала. Позже освоим и экспортные направления», - рассказал журналу "Дальневосточный капитал" генеральный директор ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» Петр Орешко.
По его словам, проект будет отвечать всем современным требованиям экологической безопасности, так как технология производства полностью безотходная, включающая в себя все технологические стадии на одной промышленной площадке.
В ТОР «Хабаровск» корпорация уже построила два завода – по выпуску утеплителей на основе каменной ваты и кровельных материалов. Инвестиции составили 2 млрд руб. «ТехноНИКОЛЬ» активно использует льготы и преференции территорий опережающего развития. Льготы по налогообложению, предусмотренные этим режимом, позволяют сократить срок окупаемости с 10 до 7 лет.
«Хабаровские заводы корпорации «ТехноНИКОЛЬ» - единственные на Дальнем Востоке, одновременно выпускающие всю палитру теплоизоляционных материалов. При этом они ведут постоянно готовят собственные кадры и бесплатно обучают своих подрядчиков, стремящихся использовать в работе самые современные материалы и технологии», - комментируетт начальник отдела управления промышленности и связи администрации Хабаровска Анатолий Кныш.
Олег КУЛЬГИН.
- Объем импорта цветочной продукции в Хабаровск вырос в 96 раз
- Резидент ТОР "Хабаровск" построит завод по производству полимеров
- В Хабаровском крае резидент ТОР "Комсомольск" переработал 250 тонн старых покрышек
- Военные потеряли гаубицу в пригороде Хабаровска
- В труднодоступные селениях Хабаровского края вылетел "избирательный" вертолет
- В Хабаровском аэропорту задержали львицу Киру без "паспорта"
- В Хабаровске открылся Дальневосточный медиафорум
- Экс-глава "Дальспецстроя" получил 12 лет колонии
- Юрий Трутнев обратился к участникам Дальневосточного Медиафорума
- В драмтеатре Комсомольска-на-Амуре "поселился" амурский тигр
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.