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Пятница| 02 Марта, 14:44 |
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Объем импорта цветочной продукции в Хабаровск вырос в 96 раз
«Если в 2017 году в Хабаровск ввезили всего полтонны цветочной продукции из единственной страны – Вьетнама, то с начала нынешнего года – уже 48 тонн из одиннадцати стран», - сообщила «Дальневосточному капиталу» пресс-секретарь Хабаровской таможни Виктория АЛЕШИНА.
Такое количество ввезенных цветов, по ее словам, оформили хабаровские таможенники. В 2017 году весовой объем импортных цветов, ввезенных к праздникам на территорию Зафиксировано 11 стран происхождения цветов, в том числе Испания, Италия, Эквадор, Кения, Колумбия и другие. Ввоз в Хабаровск осуществлялся из Эквадора, Нидерландов и Колумбии.
Ассортимент цветочной продукции, ввозимой из-за границы в Хабаровск к Международному женскому дню, не изменился: это розы различных сортов и хризантемы. Расширилась географическая линейка происхождения товаров.
Однако и местные производители не сидят, сложа руки. «Дать бой» заезжей цветочной продукции намерены цветоводы из хабаровского муниципального предприятия «Горзеленстрой». По словам гендиректора предприятия Георгия ЛАПТИЕВА, к 8 марта будет выращено 10 тысяч тюльпанов, которые поступят в продажу по цене вдвое ниже, чем заморские - по 55 рублей за штуку.
«Год назад хабаровские тюльпаны сильно проигрывали голландским конкурентам из-за скудности расцветок, их было всего две. В этот раз палитру расширили до семи цветов: есть белые, лиловые, оранжевые, розовые, красные, сиреневые и даже желтые тюльпаны», - отметил Г. Лаптиев.
Олег КУЛЬГИН.
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