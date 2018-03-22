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Понедельник| 02 Апреля, 15:59 |
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"СКА-Хабаровск" отказался от услуг Рината Билялетдинова
Команда, которую главный тренер возглавил 29 декабря 2017 года, не забила ни одного мяча в официальных играх и окончательно закрепилась на последнем месте в турнирной таблице.
В результате попечительский Совет ФК «СКА-Хабаровск» и главный тренер Ринат Билялетдинов приняли решение прекратить трудовые отношения по соглашению сторон. Тренерский штаб команды покидает и специалист по физической подготовке Евгений Бондаренко.
Генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск» прокомментировал «Дальневосточному капиталу» отставку главного тренера команды Рината Билялетдинова:
- После игры с «Ахматом» у нас состоялась беседа с Ринатом Саяровичем. Мы обсудили игру команды в последних матчах и дальнейшие турнирные перспективы. В этой оценке мы пришли к общему знаменателю: ни клуб, в лице Попечительского совета, ни тренер не удовлетворены сложившимся положением вещей - прежде всего результатном в виде набранных очков. Поэтому решение о прекращении трудовых отношений по обоюдному согласию, стало, в своём роде, выходом из ситуации. До ближайшей игры с «Амкаром» клуб планирует объявить имя нового главного тренера команды.
Олег Кульгин,
Фото пресс-службы клуба «СКА-Хабаровск».
- "СКА-Хабаровск" отказался от услуг Рината Билялетдинова
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