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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Николаевском районе открыт крупнейший в Хабаровском крае рыбокомбинат
Новому производству дали старт Губернатор Вячеслав Шпорт, и глава Росрыболовства Илья Шестаков. В церемонии открытия предприятия приняли участие Губернатор Вячеслав Шпорт и заместитель министра сельского хозяйства России - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
Новый завод создан на базе старого рыбоперерабатывающего комплекса, принадлежащего ООО «Восточный рыбокомбинат». Компания инвестировала около миллиарда рублей в строительство цехов и закупку современного оборудования. В результате выпуск готовой продукции будет увеличен в два раза – до 500 тонн в сутки. Работу на новом заводе получили более 500 человек. Сейчас здесь трудятся как жители Николаевского района, так и студенческие отряды. В планах у владельцев комбината наладить переработку корюшки и других видов рыбы.
«Аналогичные по оснащению и объемам выпуска продукции предприятия на Дальнем Востоке есть только в Камчатском крае. Мы полностью поддерживаем инициативы бизнеса по созданию перерабатывающих мощностей, и сейчас работаем над тем, чтобы снизить тариф на перевозку рыбы по железной дороге. Необходимо добиться того, чтобы свежая продукция была более доступной по цене», - отметил Илья Шестаков.
«Запуск комбината для села Чныррах, да и в целом для Николаевского района открывает хорошие перспективы. Это стабильные налоги в местный бюджет, новые рабочие места. Но мы не будем останавливаться. Сегодня мы занимаемся созданием более благоприятных условий для увеличения переработки биоресурсов. Уже сделан очень важный шаг – в Минвостокразвития подана заявка на создание ТОСЭР «Николаевск». Рыбопромышленники активно интересуются этим льготным режимом, многие хотят стать резидентами данной территории», - сообщил Вячеслав Шпорт.
Напомним, что власти края активно поддерживают отрасль. Объем инвестиций в 2016 году составит 550 млн. рублей – это на 4 % больше, чем прошлом году. Продолжается модернизация и строительство новых рыбоперерабатывающих мощностей в Советско-Гаванском, Охотском, Ульчском, Нанайском, Николаевском районах, а также в краевой столице.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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