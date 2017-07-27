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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 18 Августа, 11:29 |
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Новая форма поддержки животноводства появится в Хабаровском крае
В ходе заседания отмечалось, что в целом погода аграриям благоприятствует. Это позволит завершить все работы в срок. Для обеспечения полноценного питания сельскохозяйственных животных зимой в Хабаровском районе потребуется около 17,6 тысяч грубых кормов, в целом по краю с учетом страхового запаса будет заготовлено 37,9 тыс. тонн. В том числе - 17,9 тыс. тонн сена, 16,1 тыс. тонн сенажа, а также 3,9 тыс. тонн соломы.
Большое внимание на совещании также было уделено вопросам развития молочного и мясного животноводства. В приобретении племенного молодняка аграриям активно помогает профильное министерство, компенсируя часть понесенных затрат.
«Чтобы получить субсидию 95 тысяч рублей на каждую приобретенную особь, необходимо до первого сентября подать документы в министерство. Кроме того, в ближайшее время аграрии смогут воспользоваться грантами. Это новое направление поддержки, которое позволит повысить самообеспеченность края собственным молоком. Здесь сумма больше – до 110 тысяч рублей. По условиях предоставления гранта, часть полученных средств необходимо направить на работы по ветеринарной дезинфекции и подготовку животноводческого помещения», - отмечает начальник управления сельскохозяйственного производства Виталий Саляхеев.
По его словам, конкурс на выделение грантов планируется объявить в конце года после проведения всех согласовательных процедур, предусмотренных для нового вида поддержки. Он подчеркнул, что все направления поддержки пользуются большим спросом у аграриев. Так, порядка 300 голов племенного молодняка на средства гранта планируют приобрести АО «Хорское» и ООО «Амурпродукт». Еще 50 мясного направления - ООО «СХП «Колос».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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