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Четверг| 02 Августа, 19:57 |
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В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
Осетинский пирог по старинному рецепту испекут на "Празднике урожая", который пройдет в Хабаровске 8 сентября. Размер угощения составит 2,4 на 1,2 метра.
Для его приготовления потребуется свыше 30 килограммов муки, 10 литров молока, 3 килограмма масла, 5 килограммов абрикосового джема. Печь пирог будут пять человек под руководством известного в городе шеф-повара. Как отмечают организаторы, такая сдоба является одним из главных блюд на свадьбах и больших гуляниях, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
«В этом году помимо мяса быка, которое мы вновь приготовим на вертеле, на столе появится новое угощение – вкусный осетинский пирог. Хабаровский край – хлебосольный регион, и мы будем рады встретить гостей на нашем «Празднике урожая». Кроме того, посетители смогут узнать о достижениях сельхозпроизводителей края на тематической экспозиции, продегустировать и приобрести фермерские продукты», – отметили в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края.
Всего на «Празднике урожая» в стилизованной «русской деревне» на набережной Хабаровска ожидают свыше 30 тысяч гостей. Здесь развернутся народные гуляния: перед гостями мероприятия выступят лучшие творческие коллективы края, состоится конкурс красоты «Русская красавица». На площадке «Ферма» посетители смогут посмотреть на домашних животных. Свою продукцию представят фермеры и сельхозпроизводители региона.
Напомним, выставка-ярмарка «Праздник урожая» уже во второй раз проводится в Хабаровске по инициативе Правительства края. В прошлом году мероприятие посетили более 25 тысяч человек.
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
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