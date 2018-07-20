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Четверг| 02 Августа, 22:20 |
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В Комсомольске-на-Амуре открылся Научно-образовательный центр робототехники
Центр расположен в учебном корпусе Комсомольского государственного университета (КнАГУ). Классы оснащены современными учебными стендами, промышленными роботами, а также вспомогательным технологическим оборудованием, в том числе установкой оптоволоконного лазера российской компании IPG, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
В городе Юности губернатор Вячеслав Шпорт принял участие в церемонии открытия Научно-образовательного центра "Промышленная робототехника и передовые промышленные технологии".
По словам губернатора края, открытие технологической площадки станет хорошим подарком для молодых инноваторов Комсомольска-на-Амуре. В их числе студенты КнАГУ. Призовыми местами на Международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IТ-Планета» они доказали высокий уровень преподаваемых технических дисциплин.
Победителям олимпиады, а также сотрудникам университета, принимавшим участие в создании центра робототехники, Губернатор вручил почетные грамоты и благодарственные письма.
«Мы знаем, что Комсомольский государственный университет по праву получил этот современный центр. Студенты вуза на протяжении многих лет показывают отличные результаты не только в учебе, но и в научно-исследовательской работе. Они доказали, что наша молодежь может на равных соперничать со сверстниками из любых вузов мира, - сказал Губернатор края. - Уверен, у вуза впереди большое будущее, интересные проекты и новые открытия. А мы сделаем всё возможное, чтобы реализовать таланты молодежи. Желаю студентам и преподавателям университета прорывных идей и неугасаемого энтузиазма!».
На создание центра выделено около 50 млн рублей из средств федерального бюджета. Открытие технологичной площадки обеспечит реализацию образовательных инженерных программ, разработку и опытную эксплуатацию новых технологических решений для предприятий края. Здесь также планируется наладить проектирование и изготовление технологических комплексов на основе роботизированного производства.
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