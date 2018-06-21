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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В аэропорту Хабаровск открылся новый бизнес-зал площадью более 200 кв. м
Новый формат бизнес-зала предлагает повышение стандартов обслуживания бизнес-пассажиров и расширения спектра предоставляемых услуг. На территории зала пассажиры всегда могут найти свежую прессу, воспользоваться высокоскоростным WiFi, услугами факсимильной связи и копировальной техники.
Среди наиболее важных улучшений – повышение качества услуг питания. В зависимости от времени суток каждому клиенту предлагаются легкий завтрак, питательный обед или ужин. За дополнительную плату пассажиры могут также заказать блюда традиционной дальневосточной кухни по своему выбору. Каждую декаду месяца карта меню будет обновляться с учетом мнений и пожеланий часто летающих пассажиров.
Бесплатно воспользоваться услугами бизнес-зала могут пассажиры бизнес-класса, участники программ лояльности авиакомпаний премиальных классов. Стоимость услуг бизнес-зала для других категорий пассажиров составляет 3 000 рублей. К оплате принимаются как наличные средства, так и банковские карты.
Досье "Дальневосточного капитала": Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа, занимающий 1 место в регионе по количеству перевозимых пассажиров. По итогам 2014 года аэропортом Хабаровск обслужено более 2-х миллионов пассажиров. Главным оператором по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый) является ОАО «Хабаровский аэропорт».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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