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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 10 Июля, 22:41 |
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СГ "ХОСКА" застраховала участников чемпионата мира по киокусинкай карате в Хабаровске
Участие в соревнованиях подтвердили 250 бойцов из 39 стран мира. Спортсмены смогли оформить страховой полис от несчастных случаев в страховой группе «ХОСКА», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе компании. Киокусин - самый популярный полноконтактный стиль каратэ, созданный в Японии. Он считается самым практичным, силовым и зрелищным видом карате.
Досье "Дальневосточного капитала": Страховая группа «ХОСКА» – крупнейшая региональная страховая компания на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири (по объему собранных страховых премий без учета ОМС, страхования жизни, агрострахования и банкострахования), осуществляет деятельность с 1991 г. Филиалы и представительства компании работают в 50 городах в 15 регионах России. В числе клиентов Компании - порядка 100 000 физических и юридических лиц.
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