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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 02 Ноября, 15:38 |
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В Хабаровском крае водолазы помогли определить степень вины застройщика
Уголовное дело о мошенничествах при долевом строительстве, присвоении и растрате денежных средств дольщиков направлено в суд. Общий ущерб потерпевших составил более 15,5 миллионов рублей.
Для его возмещения на имущество обвиняемого наложен арест. Два автомобиля, оружие и два земельных участка общей стоимостью восемь миллионов рублей будут реализованы по решению суда.
Как сообщил «Дальневосточному капиталу» источник в полиции, дело было возбуждено после обращения в отдел полиции МВД России по Хабаровскому району местного жителя с заявлением о том, что строительный кооператив не выполнил договорные обязательства при строительстве жилого многоквартирного дома. Ущерб потерпевший оценил в 1 миллион 300 тысяч рублей.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что жилое помещение на момент оформления договора с потерпевшим ранее уже было продано другому собственнику. В ходе расследования уголовного дела следователи доказали, фигурант уголовного дела причастен к совершению шести аналогичных фактов. Кроме того, в числе потерпевших от противоправных действий злоумышленника еще 18 человек. Все они внесли денежные средства на строительство жилого дома. Его возведение было приостановлено на стадии подготовки фундамента», - подтвердили журналу информацию в краевой полиции.
В ходе следствия полицейские установили причастность руководителя строительного кооператива к совершению мошеннических действий в отношении участников долевого строительства жилья, присвоению и растрате их денежных средств. Был проведен ряд экспертиз, в том числе, бухгалтерские и строительно-технические. Для замеров площади фундамента дома и его состояния, который на момент расследования уголовного дела находился в затопленном состоянии, привлекли даже водолазов.
В результате было возбуждено уголовное дело по ч.3 и ч.4 ст. 159 «Мошенничество» и ч.4 ст. 160 «Присвоение и растрата» Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция, предусмотренная законодательством за данные правонарушения, составляет 10 лет лишения свободы.
Подсудимый находится под подпиской о невыезде.
Олег КУЛЬГИН.
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