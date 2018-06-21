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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Хабаровский филиал ВТБ на 70% нарастил финансирование региональных предприятий
Общий (с учетом кредитов крупного бизнеса) объем выданных за 2015 год кредитов составил 73,6 млрд рублей, рост к 2014 году на 76%, сообщает журнал "Дальневосточный капитал".
Кредитно-документарный портфель хабаровского филиала ВТБ по среднему бизнесу по итогам 2015 года вырос на 39% и составил 14,3 млрд рублей. Общий кредитно-документарный портфель филиала на 1 января 2016 года составил 70 млрд рублей (рост к 2014 году на 5%).
В структуре кредитно-документарного портфеля основную часть составляют: обрабатывающая промышленность (57%), торговля (10%), строительство (8%), энергетика (6%), услуги (5%).
Управляющий хабаровским филиалом ВТБ Евгений Орлов отметил: «Непростая ситуация на рынке в 2015 году не остановила экономическую активность региональных предприятий. Средний бизнес активно заимствовал, была «разморожена» часть остановленных в конце 2014 года проектов развития. Задачей ВТБ в прошлом году было не оставить своих клиентов без поддержки в трудное время. Думаю, на Дальнем Востоке нам это удалось – объем финансирования региональных предприятий в прошлом году вырос более чем в полтора раза».
Объем привлечения средств клиентов на 1 января 2016 года в хабаровском филиале ВТБ составил 20,7 млрд рублей (рост за год в 2 раза).
Объем обслуживания внешней торговли по итогам 2015 года составил 2,15 млрд. долларов (на 13% больше 2014 года).
Досье "Дальневосточного капитала": Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки. В России Группа осуществляет банковские операции через один материнский (Банк ВТБ) и дочерние банки, крупнейшими из которых являются ВТБ24 и Банк Москвы. Дочерние финансовые организации Группы предоставляют услуги на рынке ценных бумаг, услуги по страхованию, лизингу, факторингу или иные услуги финансового характера. Группа ВТБ сегодня обладает уникальной для российских банков международной сетью, которая насчитывает более 30 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах мира. По состоянию на 30 ноября 2015 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (12 886,8 млрд рублей) и средствам клиентов (7 387,5 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% акционерного капитала.
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