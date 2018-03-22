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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Средняя скорость городского движения в Хабаровске увеличилась на 14 км/ч
Это стало результатом успешного выполнения городскими дорожниками приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В 2017 году в краевом центре были реконструированы десятки дорог, причем был сделан не ямочный ремонт, а полностью перестелено дорожное полотно и положен новый асфальт. В общей сложности было обновлено более 60 км городских дорог.
«Хабаровск, в числе 40 субъектов Российской Федерации, стал участником федеральной программы, в результате которого уменьшилось число ДТП, а водители стали передвигаться по краевому центру на 14 км/ч быстрее, чем раньше. И это не предел: думаю, после проведения работ по ремонту и реконструкции большого количества хабаровских трасс езда по дальневосточной столице станет еще более скоростной и комфортной», - прокомментировал достижение начальник городского управления дорог и внешнего благоустройства Олег ГРОО.
По его словам, планы в 2018 году у дорожников не менее грандиозные. предстоит провести ремонт 66 объектов (93 километра дорог), оснастить системами фотовидеофиксации 12 сложных перекрестков. Уже идут конкурсные процедуры и аукционы на право выполнения этих работ. График проведения работ будет доведен до жителей города, чтобы они корректировали свой трафик.
Как рассказал директор МУП «Дорожник» Павел КОЛТУНОВ, уже практически приведены в порядок три установки для производства асфальтобетона, на складах предприятия запасены инертные материалы.
«Мы завезли около 10 тысяч кубометров щебня, 8 тысяч «кубов» отсева и 24 тысячи кубометров песка – почти все, что запланировано. Сам завод планируем запустить с 10-15 апреля: как только стартуют дорожно-ремонтные работы», - сказал руководитель
В 2017 году завод выпустил 71 тысячу тонн асфальтобетонной смеси, в планах этого года – удвоить производство.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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