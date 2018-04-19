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03 Мая 2018, 13:26 | Регион сегодня |

В Хабаровском крае без работы остались тысячи сотрудников малых предприятий

В Хабаровском крае суды приняли решение о приостановке деятельности целого ряда торговых и развлекательных центров

Накануне майских праздников судебные приставы выдворили из них работников и опечатали помещения.

По информации, которой располагает журнал "Дальневосточный капитал", под судебные санкции попали ТЦ "Большая медведица", "Юбилейный", "Эвр", киноцентр "Атмосфера" в ТЦ "Южный парк". Их деятельность приостановлена на три месяца для устранения выявленных замечаний. Без работы остались, по предварительным оценкам, около тысячи человек.

Краевая прокуратура сообщила, что органы прокуратуры Хабаровского края проверили соблюдение требований пожарной безопасности на 188 объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в 32 торгово-развлекательных центрах. Выявлено 2010 нарушений законодательства о пожарной безопасности.

"С целью устранения нарушений прокурорами владельцам зданий внесено 198 представлений, в отношении нарушителей возбуждено 213 дел об административных правонарушениях, в суды направлено 24 исковых заявлений. Акты реагирования в настоящее время находятся на рассмотрении", - сообщается в пресс-релизе ведомства.

Так что, судя по этой информации, в общей сложности на территории Хабаровского края можно ожидать закрытия 24 торговых и развлекательных центров, а это еще тысячи действующих рабочих мест, которых будет лишен малый бизнес.

Типичными нарушениями, по данным прокуратуры, явились отсутствие либо неисправность систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей. Персонал торговых центров показал неудовлетворительные знания инструкций о действиях при пожаре и не  обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Выявлено неудовлетворительное состояние путей эвакуации: отделка горючими материалами, отсутствие знаков пожарной безопасности, неисправность аварийного освещения, загромождение эвакуационных выходов.

 Для хабаровского малого бизнеса судебные решения о приостановке деятельности явились громом среди бела дня. Предприниматели возмущены тем, что им не дали времени для устранения выявленных при проверках нарушениях, в судах их не выслушивали, а в подавляющем большинстве случаев просто зачитывали принятые решения. Некоторые предприниматели жалуются, что часть предоставленных проверяющм документов была по каким-то причинам утрачена. Претензии вызывает и выборочность судебных решений, поспешность их принятия. Например, "Эвр" занимается всего лишь один из нескольких этажей торгового комплекса, но остальных не тронули, они продолжают работу.

- От этого массового закрытия торговых центров в Хабаровске веет какой-то компанейщиной, - говорит предприниматель Андрей Черкасов, торговая точка которого расположена в ТЦ "Эвр". - Считаю, что силовые структуры и суды пошли по наиболее жесткому пути, чтобы отчитаться перед вышестоящим начальством о яобы проводимой работе. Они просто не дали нам времени и возможности устранить в рабочим порядка найденные нарушения противопожарной безопасности. А кто о нас подумал? Продавцы, грузчики, охранники, обслуживающий персонал остались без средств к существованию, а у многих кредиты, ипотека, да и просто жить надо.

В "Эвре" и других ТЦ созданы инициативные группы предпринимателей, они отправили обращения в мэрии и правительство Хабаровского края, в котором рассказали о создавшейся ситуации и попросили дать политическую оценку происходящего. Одновременно готовятся обращения в суды с просьбой о пересмотре принятых решений.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: безопасность  суд  торговый центр  санкции 


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