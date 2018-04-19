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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Хабаровске теневые бухгалтеры "отмыли" 1 млрд рублей
Краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.
В зависимости от роли и степени участия хабаровчане обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, совершенное в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
По версии следствия, шесть сотрудников различных коммерческих организаций г. Хабаровска для извлечения дохода осуществляли инкассацию денежных средств клиентов с их расчетных счетов без оформления соответствующих документов.
Участники преступной группы подыскивали руководителей организаций, которые желали «обналичить» денежные средства со своих расчетных счетов в банках для получения в дальнейшем вычетов по НДС и искусственного уменьшения размера облагаемой налогами прибыли. Затем изготавливали поддельные платежные поручения, по которым перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета физических лиц. С них они впоследствии обналичивали денежные средства.
Для «чистоты» сделки обвиняемые изготавливали фиктивные бухгалтерские и иные документы для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями.
Со снятой суммы в каждом случае обвиняемыми вычиталась «комиссия» в размере не менее 2,5%, а оставшиеся наличные денежные средства передавались клиентам. За 2,5 года преступной деятельности на расчетные счета подконтрольных организованной группе фирм поступило не менее 1 млрд рублей, которые впоследствии были обналичены ими.
"По версии следствия, фигуранты через подставных лиц создали сеть подконтрольных коммерческих организаций, посредством которых осуществлялось кассовое обслуживание физических и юридических лиц и обналичивание денежных средств. За указанные услуги взималось комиссионное вознаграждение. Незаконный доход превысил 28 миллионов рублей", - прокомментировала уголовное дело официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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