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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 03 Мая, 20:05 |
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Предприниматели Хабаровска подали заявку на проведение митинга в защиту своих прав в день инаугурации Путина
3 мая инициативная группа индивидуальных предпринимателей из торгового центра «Эвр» подала заявку в мэрию на проведение митинга в защиту своих прав.
Организаторы митинга сообщают, что в акции планируется участие не менее 200 человек, и просят согласовать митинг на 7 мая с проведением на площади имени Ленина в Хабаровске. В общем отделе мэрии пообещали оперативно рассмотреть заявку и согласовать наиболее приемлемый вариант даты и места проведения.
Поводом для согласованной акции протеста предпринимателей стали случаи давления силовых структур на малый бизнес Хабаровска. Отправной точкой послужило закрытие на три месяца ряда торговых и развлекательных центров в Хабаровске, в результате которого без работы остались тысячи индивидуальных предпринимателей и их сотрудников.
Решение принято судами Хабаровского края по искам прокуратуры за несоблюдение норм противопожарной безопасности. Массовые проверки сотрудников МЧС и прокуратуры прошли в течение апреля, в результате которых было выявлено более 2000 нарушений.
В свою очередь, как заявил «ДК» индивидуальный предприниматель Андрей Черкасов, малый бизнес считает эти решения проявлением компанейщины и игнорированием делового сообщества Хабаровска. «Все найденные нарушения имеют место, но их можно было устранить в рабочем порядке. Однако у нас на руках нет даже актов по результатам этих проверок».
Еще одним вопиющим фактом нарушения прав бизнеса в Хабаровске предприниматели считают ситуацию с ТЦ «Счастье», строительство которого было остановлено на на два года в результате вмешательства городского СИЗО, которому не понравилась эта стройка вблизи своих стен. В итоге бизнес победил, но какой ценой?!
«Ситуация с закрытием хабаровских торговых центров будем рассмотрена в пятницу на экстренном заседании городского совета по предпринимательству, - сообщил «ДК» его председатель Владимир Бакуменко. - После изучения всех обстоятельств будем планировать свои действия».
Олег КУЛЬГИН.
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