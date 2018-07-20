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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Планы освоения Большого Уссурийского острова обсудили на Амурском экономическом форуме
В форуме приняли участие более 150 представителей органов власти и бизнес-сообщества России, Китая, а также Якутии, Дагестана и Белоруссии. Организатором форума, ставшего ежегодным, выступила администрация Хабаровского муниципального района при поддержке правительства края.
На пленарном заседании выступили первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края Юрий Чайка, министр международного и межрегионального сотрудничества Хабаровского края Вячеслав Дианов. От китайской стороны свое слово сказал заместитель директора департамента коммерции провинции Хэйлунцзян КНР Ван Цзюйтан. Они отметили важность форума в развитии внешнеэкономических связей двух стран.
На первой тематической секции обсуждались вопросы, связанные с формированием экспортного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей Хабаровского края. Вторая секция была посвящена обсуждению туристического потенциала края и района.
По мнению главы Хабаровского района Дениса Удода, Хабаровский район обладает достаточно серьезным туристическим потенциалом, поэтому налаживание взаимоотношений в этой сфере с китайской стороной имеет хорошее будущее. В частности, уже есть планы и перспективы совместного с КНР освоения Большого Уссурийского острова.
- В современных экономических условиях перед нами стоит ключевая задача - обеспечить условия для стабильного развития региона. Именно поэтому так важно стимулировать экономическую и инвестиционную активность, в том числе на уровне приграничного сотрудничества, - отметил глава района.
На форуме гости мероприятия смогли ознакомиться с продукцией сельхозтоваропроизводителей Хабаровского муниципального района – на территории гостиничного комплекса была развернута выставка-ярмарка.
Также в рамках Амурского экономического форума прошли переговоры между представителями органов власти и бизнеса КНР, Южной Кореи и России.
Олег Кульгин. Журнал "Дальневосточный капитал"
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