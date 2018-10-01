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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 03 Октября, 17:01 |
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В Хабаровском крае в "Скифагро-ДВ" привезли первое поголовье свиней
Накануне сюда привезли первую партию четырёхмесячных поросят. Всего 296 голов. По данным регионального министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий, всего из Оренбургской области будет доставлено порядка 1700 голов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
«В хозяйство ввезено 296 голов свиней, гибридной породы F1 из ООО СГЦ «Вишневский» Оренбургской области. Поросят разместили в новом помещении в индивидуальных станках. В течение месяца они будут находиться на карантине, во время которого зоотехники предприятия проведут все необходимые исследования и вакцинацию», - сообщил заместитель министра по модернизации АПК министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края Вадим Домашенкин.
Он также добавил, что до середины октября из Оренбургской области доставят еще 1400 поросят. Кроме этого на конец первого квартала 2019 года запланирован завоз 1200 голов свиней из Канады. Особенностью породы отмечают повышенную репродуктивность. Всего согласно инвестпроекту, количество выращиваемых свиней составит до 70 тысяч голов в год. В третьем квартале следующего года начнется забой скота на мясо. После ввода в эксплуатацию животноводческий комплекс будет ежегодно выпускать по 5,9 тысячи тонн мяса.
Ввод первой очереди свиноводческого комплекса запланирован на конец декабря 2018 года. Предприятие даст Хабаровскому краю 165 новых рабочих мест.
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