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03 Декабря 2018, 14:02 | Регион сегодня |

Правительство Хабаровского края пополнилось двумя новыми чиновниками

3 декабря глава региона представил новых чиновников

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжения о назначении заместителем председателя правительства края по социальным вопросам Наталии Пудовкиной и министром природных ресурсов Константина Кузнецова.

Наталья Пудовкина родилась 22 ноября 1961 года в пос. Зырянка Верхне-Колымского района Якутской АССР. Трудовую деятельность начала в финансовом управлении администрации Хабаровского края. Далее работала в Хабаровском краевом фонде обязательного медицинского страхования, затем – в департаменте развития и экономики здравоохранения Минздрава России, департаменте социального развития и охраны окружающей среды Правительства РФ, экспертном управлении Президента РФ.

С 2010 года работала в законодательной думе Хабаровского края заместителем председателя постоянного комитета по бюджету и налогам. В 2014 году была избрана депутатом законодательной думы края шестого созыва. До назначения в региональное правительство возглавляла постоянный комитет краевой думы по бюджету, налогам и экономическому развитию.

Константин Кузнецов родился в 1963 году в Еврейской автономной области, закончил Иркутский политехнический институт (квалификация – горный инженер – маркшейдер) и Хабаровскую государственную академию экономики и права (государственное и муниципальное управление). С 1985 по 1991 год работал по первой специальности на комбинате «Хинганолово», с 1992 по 1996 год был директором частного предприятия «Солонгой», с 1996 по 1998 год – заместителем директора по производству ОАО «Хинганское шахтостроительное управление», с 1998 по 2000 год – председателем облученского районного подразделения госкомитета по охране окружающей среды ЕАО. В 2000 году Кузнецов стал ведущим специалистом управления природных ресурсов и охраны окружающей среды минприроды России по ЕАО, в 2004-м – ведущим специалистом областного управления Росприроднадзора. С 2005 по 2006 год был заместителем главного инженера ЗАО «Золотая Сутара», с 2006-го по 2014-й работал на руководящих должностях в управлении природных ресурсов правительства ЕАО. В 2014 году стал главой управления Росприроднадзора по Еврейской автономной области.

До сих пор вакантными в правительстве Хабаровского края остаются должности первого зампреда по внутренней политике, вице-губернатора, а также нескольких зампредов и министров, должности которых пока замещают и.о.

Олег Кульгин. Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

 

Теги: правительство  назначения  кадры 


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