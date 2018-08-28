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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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04 Марта 2013, 12:12 | Регион сегодня
На теплоходе "Сергей Данилов" обнаружено незадекларированное автомасло
В результате досмотра теплохода "Сергей Данилов" специалистами Ванинской таможни были установлены факты нарушения законодательства: обнаружен незадекларированный и сокрытый от таможенного контроля товар – автомасло иностранного производства.
Прикрытый судовым имуществом товар, автомасло марок CASTLE 5W-30, TOYOTA-SNOW-20GF, COSMO- 15W40, TOYTA ATF TYPE T-IV 08886-01703, AVTOMATIC TRANSMSSION FLULD AT FLULD ATF WIDE 3D в количестве 5 банок по 20 литров, был сокрыт в грузовом отсеке теплохода. Нарушители таможенных правил будут привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 16.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ).
Кроме того, при досмотре служебных помещений судна должностными лицами Ванинской таможни был также обнаружен незадекларированный товар - масло в тубах GRAISE в количестве 139 шт. Виновное лицо понесет ответственность в соответствии с санкцией ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ, сообщила dvkapital.ru пресс-служба Ванинской таможни.
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