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Среда| 05 Апреля, 07:25 |
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Хабаровский край вошел в десятку лучших в рейтинге органов жилищного надзора по стране
В Минстрое России подвели итоги работы органов государственного жилищного надзора на основании показателей эффективности и результативности их работы. Рейтинг был составлен впервые и теперь будет осуществляться ежегодно. Ранее проводилась только оценка качества официального сайта данного органа.
На территории Хабаровского края государственный жилищный надзор осуществляет управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства края.
Наиболее весомым показателем качества работы ГЖИ является доля исполненных в установленный срок предписаний, выданных в связи с выявленными нарушениями в деятельности управляющих организаций. Так же в число ключевых показателей эффективности работы органов жилищного надзора вошли:
- минимальная доля предписаний, отмененных судом;
- доля проверок, проведенных в установленный срок;
- информационная открытость органа.
"В 2016 году инспекторами государственного жилищного надзора проведено 2881 плановая и внеплановая проверки, выявлено 1086 нарушений. Управляющим организациям выдано 997 предписаний на устранение нарушений, вынесено 1186 постановлений о привлечении к ответственности. Сумма наложенных штрафов увеличилась в 1,4 раза по сравнению с 2015 годом и составила 22980 тыс. рублей", - прокомментировал начальник управления, главный государственный жилищный инспектор края А.Ф. Ворыпаев. - "Кроме того, большое внимание уделяется информационно-разъяснительной работе. В прошлом году управлением проведено 322 выездные встречи с гражданами в муниципальных образованиях края, организовывались обучающие семинары, в средствах массовой информации размещено 849 материалов по вопросам жилищного надзора. Считаю, что мы действительно открыты. Гражданам края доступны все способы общения с нами: работает интернет-приемная, еженедельно проходят личные приемы, с августа прошлого года организована круглосуточная "горячая линия" жилищного надзора (тел. 40-23-40), управлением введено в постоянную практику проведение "Дней открытых дверей управляющих компаниях" в муниципальных образованиях края".
Как отметил министр строительства и ЖКХ РФ М.А. Мень во время проведения итоговой коллегии ведомства, Хабаровский край показал отличные результаты работы и по праву занял 6 место в рейтинге органов государственного жилищного надзора.
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