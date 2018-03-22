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Среда| 04 Апреля, 16:31 |
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В Хабаровском крае возобновлены полеты самолетов Л-410
В Хабаровском крае возобновились регулярные авиарейсы на самолетах Л-410 по ранее выполнявшимся маршрутам из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре, Чумикан, Аян, Богородское и Херпучи.
Напомним, 15 ноября 2017 года около 13 часов (6:00 мск) при заходе на посадку следовавший по маршруту Хабаровск – Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка трех с половиной лет. После авиакатастрофы самолета Л-410 15 ноября 2017 года у села Нелькан Аяно-Майского района полеты воздушных судов этого типа были приостановлены.
Решение о возвращении воздушных судов чешского производства принято руководством КГУП "Хабаровские авиалинии" после проведения целого ряда тестовых испытаний. Как сообщили «ДК» в авиакомпании, Росавиацией были даны заводу-изготовителю рекомендации по восстановлению полетов на данном типе самолетов. Специалистами завода-производителя двигателей GE Aviation были выполнены работы по сервисным обязательным бюллетеням, произведены замены комплектующих и регулировки, проверены параметры работы двигателей, воздушных винтов. 31 марта состоялись успешные облеты самолетов.
Все время после авиакатастрофы «Хабаровские авиалинии» продолжали обслуживать маршруты, с которых были выведены чешские самолеты. Для перевозки пассажиров использовался арендованный самолет Ан-28. Рейсы в Николаевск-на-Амуре, Охотск, Советскую Гавань и Нелькан выполнялись по расписанию на воздушных судах Ан-24 и Ан-26. Рейсы в Богородское были временно приостановлены в связи с наличием альтернативных видов транспорта.
В настоящее время на маршрутную сеть краевых авиаперевозок будут выведены 4 машины Л-410. Выбывший в результате авиакатастрофы самолет, сообщает администрация «Хабаровских авиалиний», заменила новая машина. Она была приобретена авиакомпанией на условиях лизинга под гарантии правительства Хабаровского края и поступила в ее распоряжение в начале февраля.
Олег КУЛЬГИН.
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