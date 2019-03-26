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Пятница| 05 Апреля, 01:15 |
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"Промывание желудка" для хабаровского села
«Спасение» сельского хозяйства Хабаровского края, затеянное новым региональным правительством, чем-то напоминает процесс лечения раненных и больных военных, описанная в романе Гашека «Бравый солдат Швейк». Там все болезни лечили клизмой. Похоже, «промывание желудка» хабаровскому селу становится и главным агрономическим «рецептом» нынешних власть предержащих.
В министерстве сельского хозяйства региона идет непрерывный процесс реформирования. Недавно были отправлены в отставку четыре зама министра. Реформируется краевой сельскохозяйственный фонд, который довольно эффективно работал при прежнем губернаторе.
Корреспондент «Дальневосточного капитала» побеседовал с авторитетным экспертом в области сельского хозяйства, одним из самых ярких новаторов развития фермерского движения и кооперации в России Сергеем Плешаковым о судьбе отрасли в Хабаровском крае.
- Сергей, представьтесь, пожалуйста, нашим читателям, чтобы они понимали, на каком уровне пойдет разговор.
- На протяжении почти 8 лет я занимался селами Хабаровского и Приморского краев. В сфере деятельности нашей некоммерческой организации было до 70 сел, до 9,5 тысяч человек так или иначе принимали участие в проектах в области местного самоуправления и – внимание – сельского производства, предпринимательства.
Тогда начинающие бизнесы еще не называли по-модному стартапами… да их вообще никто не поддерживал, считая, что в деревне все давно перепились и вымерли. И, честно сказать, до настоящего времени сельскую поляну в нашей стране так системно и обширно как мы, никто не пахал и уж точно методического наследия не оставлял.
После того, как нас выжали из села, я занялся пристальным изучением реального положения дел в стране и, в частности, в нашем крае, отслеживая события, течения и тенденции. Уровня Ванги пока еще не достиг, но систему, полагаю, прокусил. Поэтому моя оценка будет профессиональной как специалиста, прекрасно знающего суть дела.
- Давайте поговорим о краевом сельскохозяйственном фонде, реформирование которого затеяли в краевом правительстве.
- Тема крайне актуальна. Краевой сельскохозяйственный Фонд (КСФ) отработал на благо наших крестьян уже четыре года. А сейчас среди производителей сельхозпродукции из Хабаровского края настоящий переполох: новый губернатор закрывает единственную организацию, которая помогала им не только держаться на плаву, но даже маленько развиваться. И вот, дабы толи успокоить клиентуру КСФ, толи еще больше ее выбесить, Вяземский район недавно навестили господа губернатор Фургал и его новый сельскохозяйственный министр Шкурин. Встреча получилась фейеричной, счастья и покоя никому не принесла.
Собравшиеся поняли, что КСФ не закрывают – там просто скоро поменяют руководство (или быстренько перевоспитают прежнее) и сменят концепцию. С виду все останется на местах, только перед носом крестьян, по моему твердому убеждению, будет опущен толстый полосатый шлагбаум, как для не вписавшихся в «новую» сельскохозяйственную политику.
Пока же КСФ проверяет контрольно-счетное управление при губернаторе – ни СК, ни прокуратура, а именно губернатор, который желает повесить на руководство Фонда порядка 140 миллионов толи украденных, толи профуканых денег, плюс еще 70 млн, затраченных на администрирование – неэффективно, короче, распоряжались деньгами государевыми, кидали их направо и налево, да себя не забывали.
- А как обстоят дела на ваш взгляд?
- Моя версия такова: КФС убивается намерено, как и все, что было создано нового при экс-губернаторе В.И. Шпорте. Дабы доказать это, позвольте представить в развернутом виде хоть часть реально работавшего наследия, а потом сами думайте, на благо края копытил Шпорт или просто пространство усами подметал, а также оцените степень инородности «народного» губернатора.
Краевой сельскохозяйственный фонд был создан в 2015 году, и в этом году ему исполняется 4 года. Признаться, первые пару лет о КФС и сказать-то было нечего – толи обстановку изучали, толи миссию свою осмысливали.
Но следующие два года Фонд отработал удивительно продуктивно, и я, читая о методологии Фонда, прямо скажу – ребята реально создали модель. То есть рабочую машину, которая может ездить (при наличии водителя), а не набор комплектующих, между собой не стыкующихся и работу не производящих. За что, походу, сейчас и огребутся.
Мы давали безвозвратные средства, не имея права заниматься кредитованием, а в распоряжении Фонда сейчас есть только кредитование, без права давать гранты – схема ущербная, потому что гранты оставил за собой Минсельхоз, дабы быть и умным, и красивым. Я это к тому, что если бы у Фонда (и у нас в свое время) был бы полный инструментарий, то и результат получился бы посильней.
Однако, КСФ доказал, что даже кредитами можно раскачать ситуацию, если не раздавать их направо и налево (как Минсельхоз гранты), но направить на достижение четко поставленной цели. Модель и была их целью, и мне здесь нужно рассказать, как она работает… пока еще работает.
- Тогда давайте поторопимся, Фургал и компания принимают решения очень быстро…
- КСФ применил по-настоящему системный подход, который в целом можно выразить так: бессмысленно развивать фермерские производства, не продумав предварительно, а где и как, самое главное, будет сбываться продукция.
Поэтому Фонд сначала содействовал открытию в районах ряда кооперативов (в Вяземском, Лазо, Амурском и др. районах), занимавшихся переработкой и сбытом фермерской продукции через торговые сети, а также точек централизованного приема продукции непосредственно в селах. И лишь потом начался этап поддержки фермеров.
Управляющие Фонда понимали, что фермеры – это простые усатые мужики, умеющие пахать на пару с женами от зари до зари, но не имеющие чаще всего ни малейшего понятия, куда потом девать свою продукцию. И если изначально не позаботиться о реализации, то можно считать, что деньги выброшены на ветер, и через совсем малое время фермер сядет на мель.
Именно такой подход нужно назвать государственным, а не «ублюдческий», простите, modus operandi Россельхозбанка, «надежного партнера села», угробившего своей кредитной политикой в нашем крае больше сельхозпроизводителей, чем успел развить за эти 4 года КСФ.
Прежде, чем дать кредит, КСФ предварительно подвязывал фермеров к кооперативам и пунктам приема продукции. Я вам скажу, крестьяне весьма дурные в этом вопросе. Они думают: не, я лучше побегаю, сам на рынке постою, соседям закинусь, или просто мне удача улыбнется, и я продам свое мясо дороже, чем принимает его кооператив. На деле он не знает ничего про реализацию и влетает на ней как кур во щи, тогда как гарантированный сбыт продукции по более низкой цене кооперативу полностью снимает с него этот головняк, дает массу освобожденного времени и в конечном итоге бОльшую прибыль. Таким образом, Фонд создавал районные сети.
Мы, в свою очередь, не имели кредитного механизма и не могли жестко указывать своим благополучателям, куда и как им сдавать продукцию. В итоге, одна из наших сетей почти сразу разлетелась, и именно из-за глупой самонадеянности фермеров и неумения кооператоров договариваться. За 2 года у КСФ на кредиты ушло 220,8 млн. рублей… это неплохо.
- Каким образом фонду удалось решить проблему реализации сельхозпродукции?
- Честно говоря, этот ход конем мне никогда не снился, поэтому аплодирую: Фонд страховал кооперативы и пункты приема продукции своими оборотными деньгами, обеспечивая бесперебойный прием продукции фермеров.
Он принимал на себя риски от торговых сетей, часто педалящих своих поставщиков невыплатами по 2-4 месяца. Вообще-то, это настоящий торговый кредит, который торговые сети нагло берут у своих поставщиков, и такой повсеместный факт отчего-то совершенно не тревожит прокуратуру на территории нашего края.
Бюджетные деньги, которыми КСФ перекрывал оборот , от задержек никак не страдали, а вот небольшие оборотные средства кооперативов могли за пару месяцев задержек не только пострадать, но вообще закончиться. И тогда они тут же бы потеряли своих фермеров, которые в голос бы начали кричать, что их обманывают, и убедить в обратном свинарей и дояркок вообще не представляется возможным.
Я прям вижу перед глазами орущего фермера из Капитоновки, которому в 2008 году тщетно пытался доказать невиновность кооператива в неплатежах, которому он сдавал мясо… а потом мы с менеджером тупо вынули из кармана свои деньги и отдали – заткнись только. В оборот КСФ закинул 95 млн рублей. Следующее достижение Фонда – поставка фермерской продукции в школы Хабаровского и Вяземского районов. Я бы сказал даже, прорыв!
- Но как удалось встроиться в 44-ФЗ?
- Не знаю, как КСФ удалось обойти 44-ФЗ, катастрофически подорвавший российское мелкое и среднее сельскохозяйственное производство, как удалось сделать работающую схему, не вызывавшую вопросов у прокуратуры, но они сделали это – молодцы!
Нам в конце нулевых о таком и мечтать не приходилось. Понятно, что Фонд все же под крышей правительства, и договориться с Минобразования ему было если не проще пареной репы, то вполне возможно; нашей же несчастной энкаошке это было просто не по зубам. Да и министром был тогда г-н Базилевский, тот еще печально известный популист и « оптимизатор» сельских школ, которого Шпорт выжал-таки с должности.
Фургал на встрече случайным вопросом показал , что знает об этой схеме, и это явно беспокоит его как либерала, для которых свободный рынок (и пусть на нем всегда побеждают агенты с дерьмовой китайской продукцией, пофиг!) – это священная корова (точней, четкая постановка Запада, родоначальника либерализма). Поэтому за фактическим убийством Фонда обязательно последует отмена схем, по которым фермерская продукция сейчас попадает в школы.
Но стоит ли губернатору так волноваться? Скоро к нам пожалует одобренный Москвой менеджер школьного питания, какой-нить пригожин, который захватит весь этот рынок и будет кормить детей сгнившим мясом и желудками коров в красивых одноразовых упаковках, как это уже принято во многих регионах дальше Урала. И вопрос тогда решится сам собой.
В довесок скажу, понравилась инициатива Фонда с образовательными учреждениями – например, со школой-интернатом 12, где учатся дети-инвалиды. Уж им-то устроиться после школы труднее всего, а в сельском хозяйстве на всякие отклонения не смотрят – умел бы делать работу. Я бы вообще посоветовал КСФ присмотреться к интернатам для умственно-отсталых детей. Исключая тяжелые случаи, там много ребят, которым труд на ферме – то, что доктор прописал, и фермеры будут довольны. В общем, Фонду есть куда двигаться… Только кто ему теперь это даст?
- И как теперь будет, на ваш взгляд?
- Вам должны быть понятны мои симпатии как в сторону Фонда, так и в сторону бывшего губернатора, при котором такие исключения из правил, такие островки разума, как КСФ, были возможными. Равным образом, понятно мое отношение к губернатору действующему, последовательно убирающему как специалистов Шпорта, так и все их наработки.
Что сейчас вменяют руководству Фонда? Какие-то 140 миллионов, непонятно куда девшихся. Ок, я открыл отчеты Фонда на его сайте, пересчитал все затраты на кредитование, и вышел на те же 220 миллионов рублей, прописанных везде и озвученных руководством Фонда.
Так почему Фургал со Шкуриным спрашивают, куда пошел баблос? Открывайте отчеты и читайте — грамотные чать? Можно по каждому проекту сделать мониторинг… нет, нужно! было! фонду! сделать! мониторинг! и отследить реальный импакт. И еще отчет по каждому кейсу. Пока же, честно говоря, такая отчетность и такое наполнение сайта никуда не годятся.
Затем, губернатор говорит, что 70 миллионов, потраченных Фондом на администрирование (на свои зарплаты, поездки и т.д.) – это треш. Хорошо, давайте посчитаем. 70 млн на содержание фонда: за четыре года по 17,5 млн в среднем в год. Кидаем в среднем 30 тыс . плюс сверху налоги, итого по 45 тыс. на сотрудника в месяц, что за год составит 540 тыс. Умножаем на 25 сотрудников, получаем 13,5 млн.
Осталась всего 4 миллиона, и это повышенная з/п руководитетелей, плюс офисные расходы, поездки, коммуналка… по-моему, денег вообще-то маловато. На содержание губернатора в год больше приходится, а это один человек против двадцати пяти! Сергей Иванович, реально треш!
Что еще надо -то? Людей много? Не согласен. Когда моя организация выполняла немного сходные задачи на 8 районов, в штате у нас было 12 сотрудников. Но вместе с другими НКО, работавшем в каждом районе на аутсорсинге, на программу пахало почти 50 человек, а количество сопровождаемых проектов доходило до 200 в год. Так что тут как посмотреть… Если просто кредиты оформлять, то людей много, а если сопровождать каждого клиента, то, наверно, в самый раз.
Ребят, у вас там в Минсельхозе работает человек 100, и какой они дают результат? Какой реальный выхлоп? И сколько вы тратите на них? А еще хотите создать дополнительно отдел по племенному стаду!
Я считаю по вертикали и горизонтали, и вижу, что КСФ имел достаточный персонал и тратил на него ровно столько, сколько любой другой СКРОМНЫЙ краевой фонд.
Так что, не надо тут ездить по ушам и «взрываться» на пустом месте. У вас, господа из правительства, всегда людей было минимум втрое больше чем нужно, так что чье бы племенное стадо мычало.
- Какую судьбу уготовали КСФ в краевом Минсельхозе, по вашему мнению?
- Для начала процитирую выступление Шкурина на встрече в Вяземском: «Фонд будет видоизменен, изменится организационно-правовая форма. Слово «АНО», автономная некоммерческая организация, будет убираться, и они будут заниматься непосредственно своей деятельностью, тем, что прописано в уставе. Это создание кооперативов, малых форм хозяйствования, создания крестьянско-фермерских хозяйств, уделение внимания личным подсобным хозяйствам».
В переводе, Фонд перестанет быть самостоятельной организацией и превратится в один из отделов Минсельхоза, полностью разделив его политику: бесцельную… я бы сказал, безумную трату бюджетных средств и пускание пыли в глаза.
Руководство этого Отдела станет таким же как Шкурин, судя по всему, не знающий, что органы власти не в состоянии «создавать кооперативы, фермерские хозяйства» и уж тем более какие-то малые формы хозяйствования (не знаю даже, что это) – разве что содействовать созданию, поманивая грантами, обставленными такими условиями, что фермер, выйдя из тени, по налогам должен будет отдать больше, чем сумма гранта, бесплатного, как сыр в мышеловке.
И упаси господь, фермеру разориться раньше времени (это тоже закономерно, когда фермер при резком увеличении производства остается без сбыта продукции и не может вернуть деньги) – он по суду отдаст весь грант. Далее, вступит в действие новая «дорожная карта» развития сельского хозяйства.
- А это еще что такое?
- На самом деле, тут каждое слово надо ставить в кавычки – новая эта «карта» для тех, кто не помнит политику ишаевского минсельхоза.
Во-первых, это поддержка бывших государственных, а потом акционированных сельхозпредприятий, перманентных банкротов, и им подобных колоссов на соломенных ногах. Вот и Шкурин говорит: да лучше бы мы эти 400 миллионов, потраченных КСФ в районах, отдали крупным производителям бройлеров. Ну да, проще отдать туда, где эти 400 млн. канут в лету: ни денег потом, ни продукции, ни инвестора. Даже если производство чудом наладится, выиграют от этого жители пригорода Хабаровска. А как же село, где уж 30 лет безработица под 90%? А, пусть паленую пьют – ведь сопьются же когда-нибудь.
Во-вторых, «восстановление плодородия почв», т.е. засыпание полей тоннами селитры. Ну, а вы чем думали, навозом чоль? Где его взять-то) И вреда от этой селитры куда больше, чем от ядерной бомбардировки: вы никогда не найдете в удобренных селитрой почвах дождевых червей, и микрофлора там вымирает, а нитраты напрямую и без меры попадают в растения и их плоды, представляя прямую угрозу человеку: онкология, влияние на нервную систему и т.д… раскислители, блин…
Чего там еще? А, борьба с бесконтрольным употреблением пестицидов? Знаете, что эти прекрасные люди делали и делают? Помнится, поддерживали мы одно коллективное хозяйство в Вяземском. И надо же было в другой год напасть какой-то черной гусенице шелкопрядной на поля.
Где брать пестициды? Минсельхоз свои организации снабдил по полной, а нашим фермерам дали пять литров какой-то фигни, которую гусеница ела вместе с соей. Тогда мы выкроили из бюджета программы тысяч 20-25, и купили специальные пестициды, которые впитываются в растение, отчего гусеница их не жрет, в магазинчиках для садоводов (где они стоят вдвое). Обрабатывали тайком – не дай Бог Россельхознадзор, а у фермеров корок нету, что обучение прошли… Веселое было лето, треть урожая потеряли.
Вот и весь контроль. Надеюсь, конечно, что Минсельхоз в обязательном порядке обучит всех фермеров, работающих с посевными культурами, и закажет пестициды в нужном количестве, как наружного, так и внутреннего действия. Это я еще об удобрениях молчу, которые фермер тоже может получить в нужном количестве только от Минсельхоза – не знаю, есть ли там какие подвижки, а при Ишаеве было глухо.
В общем, вы можете долго читать «дорожную карту» в отношении деревенских производителей, и черта лысаго найдете хоть что-то в их пользу:
– по итогам ревизионной проверки краевого сельскохозяйственного фонда выработать меры по повышению эффективности использования бюджетных средств;
– совместно с комитетом торговли и пищевой промышленности подготовить предложения по созданию оптово-розничного рынка для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
– произвести анализ действующих мер поддержки сельхозпроизводителей.
Вот и все мероприятия, причем, первое касается непосредственно КСФ. Ревизионная проверка еще не закончилась, а КСФ уже срезали бюджет этого года на 100 миллионов. Я не знаю, сколько у них там осталось, но, собственно, это уже конец, сушите весла.
- И что, можно ставить крест на хорошем начинании?
- А давайте снова вернемся в Вяземский. Известно, что со стрессоустойчивостью у нонешнего губернатора проблемы – взрывается, как пишут СМИ, по каждому поводу. Не стало исключением его выступление и там.
Оно и понятно – Фонд нужно уничтожить, но на пути «убийства»» встали десятки его клиентов в разных районах края. Т.е. закрытие получится громким и дурно пахнущим, что безусловно бесит Фургала, которому хотелось бы купаться в лучах славы, популярности и всенародной любви.
Бедным и несчастным селянам я могу теперь только посочувствовать. С этого времени они будут слышать по большей части только обнадеживающие слова. Конкурсы и гранты со стороны Минсельхоза, конечно, будут как и раньше, но без всякой цели и системы. Уж если в Вяземском районе в 2016 году было 746 коров, то к этому году осталось всего 210, и то половина по дворам, то о каком тут системном развитии приходится говорить?
Модель КСФ, мелькнув как солнце в облаках перед закатом, будет безусловно разрушена, а наработанные связи разорвутся сами собой. И не надейтесь, что я ошибаюсь.
Беседовал Павел ЛЕБЕДЕВ. Журнал "Дальневосточный капитал".
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