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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 05 Мая, 12:56 |
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Хабаровская выставка-ярмарка "Наш выбор – 27" нацелена на страны АТР
Мероприятие прошло с участием представителей Комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края и Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края.
Особе внимание было уделено вопросам получения господдержки представителями малого бизнеса и организации экспортной деятельности предприятиями пищевой промышленности края.
В ходе заседания руководитель Центра экспорта Иван Суханов презентовал проект по продвижению местных производителей на внешние рынки, который поможет компаниям наладить сбыт продукции в страны АТР.
Для участия в пилотном проекте уже отобран ряд предприятий, имеющих экспортный потенциал. Запуск проекта запланирован на июль 2017 года.
Вера КАЛИНИНА.
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