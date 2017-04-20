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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 05 Мая, 12:56 |
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В Хабаровском крае 5000 владельцев "дальневосточного гектара" вызвали мобильную бригаду
На информационных встречах жителей интересовали различные меры поддержки, которые сегодня могут быть предоставлены получателям «дальневосточного гектара», а также вопросы, связанные с обеспечением участков инфраструктурой, выделением льготных кредитов. Всего с начала года состоялось 165 выездных консультаций.
«Многие обладатели «дальневосточного гектара» заинтересованы в активном освоении земельных участков. Они намерены заниматься заготовкой лесных ресурсов, ведением личного подсобного хозяйства, предпринимательством, индивидуальным жилищным строительством, охотой, рыбалкой», - отметила министр - уполномоченный по вопросам «дальневосточного гектара» Наталья Якутина. – Наша задача – в ходе таких информационных встреч максимально подробно и доступно рассказать людям о преимуществах освоения земли.
По информации министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики региона, «гектары» в Хабаровском крае по-прежнему пользуются спросом. На сегодняшний день количество заявок в регионе превысило 13 тысяч. Больше половины из них поступило после старта третьего этапа реализации федерального проекта, когда выбрать бесплатный участок земли уже могли жители всей России.
Лидирует по количеству поступивших заявлений район имени Лазо. На втором месте - Хабаровский район. Из других регионов России захотели получить дальневосточный гектар в Хабаровском крае свыше 1100 человек.
По сообщению пресс-службы правительства края, в регионе создано четыре мобильных бригады для консультирования граждан в вопросах использования «дальневосточного гектара». В населенные пункты специалисты профильных министерств выезжают еженедельно.
Вера КАЛИНИНА.
- В Хабаровском крае 5000 владельцев "дальневосточного гектара" вызвали мобильную бригаду
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