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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 05 Мая, 12:56 |
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ОРВ – для улучшения делового климата
Причиной послужили отрицательные заключения после прохождения процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ). В числе наиболее распространенных «ошибок» разработчиков муниципальных НПА - необоснованные дополнительные затраты предпринимателей, нарушение юридической техники, несоответствие федеральному законодательству.
Вопрос о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия за 2016 год рассматривался на очередном заседании Президиума совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края.
Как сообщил начальник управления формирования региональной политики улучшения делового климата Министерства экономического развития Хабаровского края Юрий Рыбко, в минувшем году основной акцент был сделан на внедрении процедуры оценки регулирующего воздействия в муниципальных образованиях края.
Напомним, на краевом уровне институт ОРВ был внедрен в 2014 году, в Хабаровске – в 2015 году. С прошлого года он стал обязательным этапом нормотворческой деятельности во всех муниципальных образованиях края. Тогда же, в 2016-ом, Хабаровский край занял третье место в рейтинге качества осуществления ОРВ и экспертизы в субъектах Российской Федерации.
Основной задачей на 2017 год, сообщает сайт Минэкономразвития региона, станет развитие процедуры оценки регулирующего воздействия в межрегиональном взаимодействии с субъектами Дальневосточного федерального округа. Так, в апреле текущего года состоялось первое заседание межрегионального проектного офиса по развитию ОРВ на Дальнем Востоке.
Вера КАЛИНИНА.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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