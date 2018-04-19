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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Хабаровске закрыты еще три торгово-развлекательных центра
«По итогам проверок прокуратуры Хабаровского края из-за несоблюдения требований противопожарной безопасности была приостановлена деятельность ночного клуба «Доберман», хабаровских торговых центров «ЭВР», «Смайл Март», «Большая Медведица», «Светофор», «Макси Молл» и закрыт третий этаж ТЦ «Южный Парк» с кинотеатром и игровой зоной, а также двух спортивных клубов «Наутилус» по улице Суворова и по улице Воровского», - сообщает пресс-служба управления приставов по Хабаровскому краю..
Ведомство уточняет, что судебные приставы лично вручили руководителям организаций извещения о необходимости временного прекращения деятельности и известили о сроке для добровольного исполнения требований исполнительных документов, после чего приступили к опечатыванию дверей в зданиях. В течение суток сотрудники организаций покинули рабочие места.
Напомним, что во время проверок торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей в Хабаровском крае было выявлено свыше 2000 нарушений пожарной безопасности. В числе основных нарушений — отсутствие либо неисправность систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, незнание персоналом инструкций о действиях при пожаре, отделка путей эвакуации горючими материалами, загромождение выходов и другие.
Как объяснила представителям СМИ старший помощник прокурора Хабаровского края Валентина Глазова, связано все это с угрозой безопасности посетителей центров. Срока действия запрета нет. Открыться ТРЦ смогут лишь после повторной проверки прокуратуры и последующего за ней решения суда.
Всего по состоянию на 3 мая прокуратурой подано 30 исков. На очереди в судах рассмотрение дел против таких крупных центров, как «Сингапур», «Магазины радости», «Столичный двор», «Южный парк», «На Пушкина».
Представители торгового бизнеса, как сообщили «Дальневосточному капиталу» источники в бизнес-сообществе края, устраняют выявленные замечания, а также проводят публичные акции в защиту своих прав.
В частности, подана заявка на проведение митинга предпринимателей в защиту своих прав. Открытое письмо направлено губернатору Хабаровского края. В пятницу состоится экстренное заседание совета по предпринимательству при мэре Хабаровска, на котором будет рассмотрена ситуация с закрытием торговых центров.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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