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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 04 Мая, 17:15 |
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Первый международный туристическо-инвестиционный форум пройдет в Хабаровске
Мероприятие организует ООО «РСТ-ТУР» совместно с Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», сообщает пресс-служба туркомпании. В нем примут участие представители туриндустрии и общественных организаций Дальнего Востока, инвесторы и разработчики инновационных решений.
Цель проведения форума – обмен мнениями и определение консолидирующей позиции профессионалов в сфере туризма и гостеприимства по вопросам развития индустрии путешествий на Дальнем Востоке.
«Главной особенностью форума будет новый взгляд на использование онлайн-технологий с точки зрения изменений, определяющих общие направления развития человека, общества и государства. В программе найдут отражение наиболее характерные тренды: переход к «облачным технологиям», персонализация (адаптивность), повышение мобильности, ускорение темпа жизни и расширение возможностей», - рассказала «Дальневосточному капиталу» директор по развитию «РСТ-Тур» Оксана Корякина..
Пленарная часть форума будет посвящена развитию туризма на Дальнем Востоке и инвестированию в туриндустрию. Отдельное место в программе отведено сессии по маркетингу, в рамках которой будут обсуждаться вопросы продвижения бренда и увеличения продаж.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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