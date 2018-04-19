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В бюджете Хабаровского ФОМС образовалась "дыра" в размере 213 млн рублей
Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края направили обращение к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Ольге Голодец. В связи с повышением в 2018 году минимального размера оплаты труда парламентарии предлагают инициировать предоставление дополнительных средств из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету регионального ФОМС.
Как сообщили «Дальневосточному капиталу» в региональном фонде, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения» с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации (далее – МРОТ) увеличен с 7 800 рублей до 9 489 рублей. Теперь, согласно Федеральному закону от 07.03.2018 № 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», с 1 мая МРОТ стал 11 163 рубля.
Кроме этого, в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-П разъяснено, что районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не включаются в состав МРОТ, а начисляются после определения размера заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда.
В то же время в Федеральном законе от 05.12.2017 № 368-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования расходы на увеличение МРОТ в 2018 году не предусмотрены.
Такая диспропорция, по мнению народных избранников Хабаровского края, может привести к невыполнению целевых показателей по повышению заработной платы медицинских работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
«Бюджет края утвердили раньше, чем на федеральном уровне было принято решение увеличить минимальный размер оплаты труда, и данные расходы предусмотрены не были, – прокомментировала председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа. – С учетом того, что в структуре расходов по оплате медицинской помощи оплата труда с начислениями составляет более 80 процентов, потребность в дополнительных средствах для указанных учреждений, по данным министерства здравоохранения Хабаровского края, составляет 213 млн рублей. Взять их, кроме как из бюджета федерального ФОМС, негде. Поэтому мы обратились за помощью к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Ольге Голодец».
Аналогичное обращение направлено Правительством края в Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В бюджете Хабаровского ФОМС образовалась "дыра" в размере 213 млн рублей
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