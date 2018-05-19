|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 04 Июня, 19:24 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Единая Россия" определилась с кандидатом в мэры Хабаровска
Единый день предварительного голосования «Единой России» завершился в Хабаровске. 3 июня в краевом центре каждый желающий смог проголосовать за кандидата от партии на предстоящих осенних выборах. Победу в праймериз одержал вице-мэр Сергей Кравчук.
Явка избирателей в регионе составила 9,99 процентов от общего числа избирателей. Это 100 039 человек.
- Поддержку кандидату выразили 85,7 процентов проголосовавших. Поздравляем и желаем дальнейшей успешной работы и победы на выборах в сентябре 2108 года, - прокомментировал депутат Госдумы Борис Гладких.
Праймериз на территории Хабаровского края прошел открыто. За прозрачностью процедуры предварительного голосования в регионе следили представители кандидатов, которые наблюдали за ходом голосования на счетных участках, сообщил Борис Гладких, депутат Госдумы от Хабаровского края.
- Праймериз на территории Хабаровского края проводится уже не первый раз, и процедура предварительного голосования не вызывает вопросов. С учётом предыдущей практики, нет моментов, на которые бы Партия не обращала внимания. Все обращения, которые нам поступают, мы учитываем. Также мы всегда учитываем предложения и критику, в том случае, если они конструктивные. Это основной принцип не только в проведении праймериз, но и в целом в работе Партии, - подчеркнул Борис Гладких.
Также, с учётом предложений непосредственно от избирателей формируется и предвыборная кампания партии. Для этого проводятся встречи с населением и различного рода мероприятия, сообщил депутат.
- Хотелось бы, чтобы и молодежь принимала более активное участие в предварительных выборах. В том числе и в качестве кандидатов. Есть ряд примеров на территории края, когда молодые люди показали, что это возможно и для этого созданы все необходимые условия. Но для участия в этой работе недостаточно одного желания, необходимо заявить о себе и подать соответствующее документы, - рассказал Борис Гладких.
Напомним, заявки на участие в праймериз также подавали директор управляющей компании «Дальневосточная сервисно-ремонтная компания — Горький» Алексей Болванович, он набрал 10,3% голосов и заместитель директора ООО «Региострой» Сергей Елизаров – у него 6,8% голосов, а также финансовый директор ЗАО «ДВ-Регион» Игорь Симонов - 5,5%.
Отметим, по словам Секретаря Генерального совета Партии Андрея Анатольевича Турчака, Хабаровский край вошел в число лидеров по активности избирателей в РФ. В целом по стране на предварительном голосовании проголосовало более 2,8 млн. человек, а явка составила рекордные 11,14%.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Обманутые дольщики Хабаровска записали видеообращение к Путину
- "Единая Россия" определилась с кандидатом в мэры Хабаровска
- Регистрация на переговоры с партнерами из пяти стран на Днях международного бизнеса заканчивается сегодня
- На железнодорожном вокзале Хабаровска открыт пешеходный тоннель
- На Днях международного бизнеса китайские предприниматели расскажут об особенностях экспорта в КНР
- Центр продажи транспортных услуг начал работу на Дальневосточной железной дороге
- Новое поселение в Хабаровском крае получит название "Дальневосточное"
- В Хабаровском крае появился 55-й резидент ТОСЭР
- Красота: среди бегущих первых нет и отстающих
- В Хабаровском крае намерены создать испытательный центр беспилотной авиации
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.