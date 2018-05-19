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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 5, 2018
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15 Мая 2018, 13:55Владивосток наметил курс в мировом океане круизного туризма Круизный туризм - одно из самых динамично развивающихся направлений туротрасли в АТР. Соседство Дальнего Востока с крупнейшими туристическими рынками - Китаем, Японией, Южной Кореей, а также желание круизных компаний разнообразить традиционные маршруты создают предпосылки для развития этого вида туризма в Приморском крае.
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04 Июня 2018, 16:31 | Регион сегодня |
Обманутые дольщики Хабаровска записали видеообращение к Путину
3 июня в Хабаровске около 100 человек приняли участие в санкционированном митинге обманутых дольщиков
Они вышли на Комсомольскую площадь с плакатами «Бездомный полк в Хабаровске», "Ипотека есть, а квартиры нет". Накануне акции дольщики компании «Амурские зори» выложили в сеть видеообращение к Путину, сообщает портал «Губерния».
В митинге приняли участие дольщики, вложившие средства в постройку квартир в жилых комплексах ГВСУ № 6, «Амурские зори», «Казачья гора», «Эдельвейс», а также дома на Алексеевской. На митинг пришли чиновники Минстроя и Госстройнадзора Хабаровского края.
В интервью СМИ дольщики рассказали, что трижды писали в адрес Президента РФ, но письма возвращались на местный уровень, и ничего не менялось.
Фото портал "Губерния".
Журнал "Дальневосточный капитал"
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