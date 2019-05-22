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Среда| 05 Июня, 04:25 |
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Правительство Хабаровского края подставило Фургала с социальными картами
Проект реализации адресной помощи льготникам Хабаровска по оплате транспортных услуг, разработанный предыдущим правительством, команда Фургала реализовать не смогла. На днях пресс-служба губернатора и правительства региона оповестило население, что его запуск в краевой столице переносится с июня на сентябрь.
«Внесены изменения в постановление правительства Хабаровского края "О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан бесплатного проезда на транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения на территории Хабаровского края". Согласно документу социальная транспортная карта начнет действовать в Хабаровском районе с июня 2019 года – на пригородном автомобильном и железнодорожном транспорте, на внутригородском и пригородном водном транспорте, в Хабаровске на городском транспорте — с сентября 2019 года. С 1 июня по 31 августа 2019 года установлен переходный период, в который граждане смогут пользоваться социальной транспортной картой на особых условиях», - говорится в официальном пресс-релизе.
Что же послужило причиной срыва проекта в Хабаровске, ведь министерство социальной защиты края еще в марте провело конкурс по выбору поставщика услуг? Одним из условий конкурса было то, что СТК должны читать терминалы оплаты, которые уже установлены в городских автобусах. Московская компания "Новое поколение" выиграла конкурс, предложив самый процент вознаграждения за свои услуги с каждой поездки по социальной карте. Она и должна быть стать оператором социальных карт в крае, однако в Хабаровске новация забуксовало. Оказалось, что до самого последнего момента не были решены технические вопросы считывания этих карт на автобусных терминалах и и не заключены договоры с коммерческими перевозчиками города.
На экстренно собранном брифинге заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Александр Андрюшин рассказал о возникшей ситуации:
«Этот оператор до сих пор не предоставил нам технические подробности, чтобы мы могли интегрировать карту в существующую в городе электронную систему. Мы написали оператору ряд писем, однако ответа до сих пор не получили». Перевозчиков не устроили также кабальные условия договоров, навязываемые минсоцзащитой. Исполнительный директор ассоциации "Союз независимых пассажирских перевозок Хабаровска" Елена Шадуя заявила, что условия договоров, предложенные министерством соцзащиты, не приемлемы для перевозчиков, и они собираются обслуживать льготников по таким правилам. А предложения коммерсантов в договор не внесли. С ней солидарны другие автопервозчики Хабаровска.
«Мало того, что мы платим 5% с каждого электронного билета городскому оператору транспортной системы, а по договору плюс к тому будем должны платить еще 2.9% региональному оператору социальной транспортной карты. Да не мы должны платить эти деньги с каждой поездки, а тот, кто оплачивает эти поездки, Плюс к тому в предлагаемых условиях министерство соцзащиты не берёт на себя никакой ответственности в случае задержки сроков выплаты субсидий. А задержат выплату, что нам делать? Возить людей за свой счет? Просто мы в существующих условиях этого проекта видим не выгоду, а выпадающие доходы», - заявила журналистам коммерческий перевозчик Елена Желткова https://amurmedia.ru/news/815410/?from=31.
Министр соцальной защиты Светлана Петухова попыталась дезавуировать заявления оппонентов, однако у нее это получилось плохо.
«Мы нашли общий язык с шестью транспортными предприятиями, работающими на пригородных маршрутах, и подписали документы. И с внедрением оборудования для считывания карт проблем не возникло. Так что, по хабаровскому району обладатели социальных транспортных карт с 1 июня поедут и на автобусах, и на электричках, и на теплоходах. Я их не назову, поскольку знаю, что городское управление транспорта давит на тех, кто соглашается с нами сотрудничать. По этой причине нам до сих пор не удалось договориться с перевозчиками по Хабаровску. Город не даёт "отмашку". А потому выполнение принятого закона в установленный срок в городе под угрозой срыва. — заявила министр.
Светлана Петухова считает, что до транспортных предприятий города довели неверную информацию. На субсидии перевозчикам за проезд в июне краевой бюджет выделил 1,5 миллиона рублей, которые в зависимости от числа поездок будут выплачиваться предприятиям три раза в месяц без задержек. У транспортников увеличится доход на 20%.
Однако Петухова не смогла убедить в своей правоте ни мэрию, ни первозчиков, которые уже имеют негативный опыт общения с минсоцзащитой. К тому же, журналистам удалось выяснить, что заявления представителей министерства о большом опыте московской компании по работе с платежными терминалами не соответствует действительности. На поверку к выигравшей тендер фирме у мэрии Хабаровска оказалось слишком много вопросов, оставшихся без ответа..
Телеграмм-каналы сообщили, в частности, что ООО «Проектно-производственное бюро «Новое поколение» имеет в своем штате всего двоих сотрудников. Основной вид деятельности – разработка компьютерного программного обеспечения. Между тем директор этой компании Тамара Федоровна Мозолевская зарегистрирована также в межрайонной инспекции ФНС № 12 по Воронежской области как предприниматель, осуществляющий ремонт обуви и прочих изделий из кожи. Как говорят в Одессе, где подметки, и где сервер?!
Может быть, к сентябрю минсоцзащита удастся, наконец, утрясти все проблемы с внедерением социальной транспортной карты в Хабаровске и Комсомолське-на-Амуре, но, честно говоря, профессионализм исполнителей вызывает сомнения.
Досье "Дальневосточного капитала":
Социальная транспортная карта (СТК) введена согласно краевому закону № 360 от 20 сентября 2018 г. В регионе право на бесплатный проезд имеют 368 тысяч человек, из которых 282 тысячи – граждане пожилого возраста и региональные льготники. На сегодняшний день они получают ежемесячную денежную выплату для оплаты проезда в общественном транспорте.
С помощью социальной транспортной карты Хабаровского края можно будет оплачивать проезд в общественном транспорте городского и пригородного сообщения: автобусы, трамваи, троллейбусы; электрички, водный транспорт.
Федеральные льготники приобретают право на социальную транспортную карту Хабаровского края с лимитом 300 рублей в месяц. Она будет выдаваться министерством социальной защиты дополнительно к ежемесячной денежной выплате от Пенсионного фонда. На размер ежемесячной выплаты СТК не повлияет. При необходимости федеральные льготники смогут пополнять социальную транспортную карту самостоятельно. Остаток личных средств граждан с социальной транспортной карты по окончании месяца обнуляться не будет.
Если федеральный льготник не обратится за получением социальной транспортной карты, он может по итогам дачного периода подать документы на компенсацию 16 дачных поездок в месяц. Порядок прежний - собрать билеты и прийти в Центр соцподдержки или МФЦ.
Региональные льготники должны выбрать, что им выгодней: оставить ежемесячную денежную выплату на проезд, которую они получают сейчас, или оформить транспортную карту с лимитом 1000 рублей ежемесячно.
Павел ЛЕБЕДЕВ.
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