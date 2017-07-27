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Ипотека и кредиты наличными стали драйверами роста кредитного портфеля ВТБ24
Он также отметил, что основными драйверами роста кредитного портфеля стали ипотека и кредиты наличными.
C начала года ВТБ24 выдал в Хабаровском крае 800 ипотечных кредитов на общую сумму 1,7 млрд рублей. Средний размер ипотеки составил 2,1 млн рублей, что выше на десять процентов по сравнению с первым полугодием 2016 года. Отмечено увеличение доли приобретаемых квартир в новостройках.
Объем выдачи кредитов наличными составил 3,5 млрд рублей, что на 20% выше аналогичного показателя прошлого года. На 15,5 % увеличился и средний размер потребительского кредита, который составил 437 тыс. рублей.
Владимир Селиванов отмечает, что кредитная активность жителей региона растет: «Люди уверенно планируют как свои покупки, так и отдых. Мы видим, что растет спрос на автомобили и недвижимость».
Наибольший прирост продаж кредитов физлиц ВТБ24 показал в сегменте автокредитования: за первое полугодие банк выдал в крае 45 кредитов на общую сумму 55 млн рублей. Это почти на 30% превысило объем выдач за аналогичный период 2016 года. При этом растет и число кредитов на приобретение подержанных автомобилей.
Отмечается рост портфеля кредитов малым предприятиям - по сравнению аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 13,5% и превысил 1,7 млрд рублей. Также вырос и объем выдачи кредитов - по итогам первого полугодия он составил почти 860 млн рублей (+4% к первому полугодию 2016 г.). При этом на четверть увеличилось количество субъектов малого предпринимательства, обратившихся в банк и получивших кредит.
По словам Владимира Селиванова, 10% общего объема кредитных средств было выдано при участии поручительства Гарантийного фонда Хабаровского края.
Вера КАЛИНИНА
- Ипотека и кредиты наличными стали драйверами роста кредитного портфеля ВТБ24
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