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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 16 Августа, 06:43 |
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Резидент ТОР "Комсомольск" при поддержке готов увеличить мощности
Завод перерабатывает использованные шины в резиновую крошку, используемую для бесшовного травмобезопасного покрытия прогулочных и беговых дорожек, обустройства футбольных полей, изготовления резиновых изделий. Среди потребителей продукции – компании из Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска и Южно-Сахалинска.
"Рост производства есть. Есть интерес к нашей продукции. С мая, когда мы начали производство, постоянно наблюдается увеличение отгрузки продукции. На сегодня мы произвели около тысячи квадратных метров покрытия", - рассказал Станислав Кузема, директор «Тапир-Эко».
Сейчас на заводе работают пять человек. В планах резидента – расширение производства. В качестве сырья для переработки на предприятии готовы использовать использованные автомобильные шины, несколько тысяч тонн которых хранятся на полигоне ТБО в Комсомольске-на-Амуре, а также на несанкционированных свалках города.
«У нас в городе накоплено большое количество покрышек, так как долгое время не было необходимой утилизации, никто до последнего момента этим не занимался. Но нам экономически не выгодно все это вывозить к себе на завод, поэтому необходимо софинансирование со стороны заинтересованных структур», - рассказал директор «Тапир-Эко»Станислав Кузема.
Досье "Дальневосточного капитала": ООО «ТАПИР-ЭКО» является резидентом ТОР «Комсомольск». Предприятие расположилось на площадке «Амурлитмаш». В 2017 году компания инвестировала в производство более 13 млн рублей. Количество рабочих мест будет увеличено до 11. Проектная мощность завода: переработка до 3500 тонн автопокрышек в год, из которых возможно получить до 2000 тонн резиновой крошки.
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