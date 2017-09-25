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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 04 Октября, 21:05 |
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Инвестор ТОР "Хабаровск" вложит более 1,7 млрд рублей в импортозамещающее мясное производство
Реализация проекта предусматривает строительство современного свиноводческого комплекса по производству до 70 тысяч голов в год в Вяземском и Хабаровском районах Хабаровского края. Общий объем инвестиций в проект составит более 1,7 млрд рублей, планируется создать 92 новых рабочих места в регионе.
По словам генерального директора компании «СКИФАГРО-ДВ» Игоря Грудева: «Открытие нового производства позволит организовать импортозамещающее производство качественной мясной продукцией на Дальнем Востоке. Статус резидента территории опережающего развития дает возможность повысить экономическую эффективность производства путем снижения ставок зарплатных налогов, льгот по НДС и таможенных пошлин. Это позволит направить денежные средства на развитие производства, обучение персонала и повысить производительность труда».
В настоящее время компания подготовила проект и получила положительное заключение госэкспертизы проектно-сметной документации, провела работы по формированию необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры, приступила к подготовке строительной площадки и закупу необходимого оборудования.
Строительные работы планируется завершить до середины 2019 года, завоз первой очереди племенного поголовья намечен на третий квартал 2018 года.
ТОР «Хабаровск» стала первой территорией опережающего развития, созданной в России. Территория образована в г. Хабаровске ДФО Постановлением Правительства РФ №630 от 25 июня 2015 года. Благодаря развитой транспортной инфраструктуре, непосредственной близости от Транссибирской магистрали, а также доступности коммунальной инфраструктуры ТОР является привлекательной площадкой для создания высокотехнологичных производств, современных транспортно-логистических и агропромышленных комплексов. Близость к зарубежным рынкам сбыта открывает огромные возможности для развития бизнеса по множеству направлений.
В настоящее время в ТОР «Хабаровск» 20 резидентов реализуют инвестиционные проекты с общим объемом капиталовложений более 31 млрд рублей.
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