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04 Октября 2017, 09:00 | Регион сегодня

В Хабаровске приступили к демонтажу старого здания аэровокзала

В Хабаровске на площадке ТОР "Хабаровск" начался демонтаж неэксплуатируемого аэровокзала, который использовался в 60-90-х годах прошлого века.

В настоящее время выполняются работы по завершению контура ограждения строительной площадки. Для проведения работ пришлось изменить схему движения городского общественного транспорта по прилегающей к аэропорту территории.

После демонтажа здания старого аэровокзала начнутся строительные работы "нулевого цикла" по проекту строительства нового терминала внутренних авиалиний. 

Строительство нового аэровокзального комплекса осуществляет за счет привлечения частных инвестиций, в т.ч. иностранных. В проект будет инвестировано около 4,5 млрд. рублей.Проектом предусмотрено строительство современного терминала внутренних воздушных линий площадью более 26 тысяч кв. м., обустройство привокзальной площади с парковочной и пешеходными зонами. Пропускная способность нового терминала составит 1.200 пассажиров/час или до 3 млн. пассажиров в год.

Параллельно в текущем году начнется реконструкция терминала международных воздушных линий. Площади терминала будут увеличены с текущих 5,2 тысяч до 8,2 тысяч кв.м., пропускная способность достигнет 500 пассажиров в час. Согласно проекту, техническое оснащение аэровокзала будет соответствовать современным стандартам обслуживания пассажиров, в том числе появятся эскалатор и лифт для перемещения маломобильных пассажиров.

Проект передан в Госглавэкспертизу. Начало строительства -  3 квартал 2017 года. Завершение реконструкции планируется к осени 2018 года. Объем инвестиций - 300 млн. руб. 

Всего программа развития Хабаровского аэропорта включает три направления.

Это непосредственно реконструкция аэродромного комплекса аэропорта «Новый. Она реализуется в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)", подпрограмма "Гражданская авиация". Объем бюджетного финансирования - 8,2 млрд. руб. Проектом предусмотрена модернизация взлетно-посадочной полосы №1 и примыкающих рулежных дорожек, устройство светосигнального оборудования, реконструкция перрона и площадки обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, строительство очистных сооружений, двух новых аварийно-спасательных станций: основной и стартовой, строительство объектов радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов и ряд других работ. 

Сейчас аэродромный комплекс аэропорта Хабаровск позволяет принимать и обслуживать воздушные суда всех типов. После реконструкции добавится возможность посадки на реконструируемую взлетно-посадочную полосу в автоматическом режиме.

На данный момент выполнено около половины объема работ. Планируемое окончание строительства – начало 2019 года, ввод терминала в эксплуатацию – июль 2019. 

Второе и третье направления – частные инвестиционные проекты ОАО «Хабаровский аэропорт», куда входят развитие аэропортовой инфраструктуры и коммерческого направления в рамках концепции Aircity.

Напомним, летом этого года Президент России Владимир Путин дал поручения по развитию аэропортов Дальнего Востока. До 15 января 2018 года в госпрограмме «Развитие транспортной системы» будет уточнен специальный «дальневосточный раздел», связанный с опережающим развитием Дальнего Востока. 

"В этот обновленный «дальневосточный раздел» войдут мероприятия  по реконструкции дальневосточных аэропортов. Также в нем будут предусмотрены меры по господдержке обновления парка воздушных судов на Дальнем Востоке, используемых на местных воздушных линиях, мероприятия по созданию центров сервиса воздушных судов и подготовки, переподготовки и повышения квалификации летного состава. Важно, что будут определены и прописаны объемы и источники дополнительного финансирования", - рассказал Александр Галушка, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Как напомнил Министр, госпрограмма «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» входит в перечень из 27 госпрограмм, для которых в обязательном порядке должен быть сформирован специальный раздел по опережающему развитию Дальнего Востока. 

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, на территории Дальневосточного федерального округа на 2017 - 2020 годы составляет 542,2 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 215,6 млрд рублей.

Благодаря заложенным в госпрограмме «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» мероприятиям транспортная подвижность населения на Дальнем Востоке возрастет в 1,5 раза к уровню 2012 года. Повышение пропускной способности опорной транспортной сети и рост доступности транспортных услуг непосредственно повлияют на темпы реализации комплексных инвестиционных проектов, а также на повышение качества жизни населения, что создаст необходимые условия для его закрепления и роста численности.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Хабаровск  аэропорт  ТОР 


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