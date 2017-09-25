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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 04 Октября, 21:05 |
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Свыше 3 млрд рублей население Хабаровского края задолжало тепло и горячую воду
В Хабаровском крае долг потребителей тепла и горячей воды перед Хабаровской теплосетевой компанией (филиал АО «ДГК» Группы «РусГидро») приблизился к 4 млрд рублей, большая часть задолженности, свыше 3 млрд рублей, приходится на население. В связи с этим энергетики вынуждены прибегать к принудительным мерам - до конца текущего года порядка 17 тысяч неплательщиков получат судебные приказы о взыскании долгов, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе филиала «ХТСК».
С начала года в Хабаровском крае юристы компании подали в суд 33 тысяч исков на общую сумму порядка 1 млрд рублей, 310 из которых получили абоненты-юридические лица, остальные - физические лица. При этом 56 миллионов рублей составили пени за просрочку и неоплату тепловой энергии. В результате ХТСК удалось добиться возврата более 350 миллионов рублей. Помимо суммы основного долга должники выплатили энергетикам и набежавшие пени*:
- 11,2 миллионов рублей штрафных санкций поступило от населения;
- свыше 10 миллионов рублей – от юридических лиц.
«Долги за тепло и горячую воду ставят под угрозу надежность теплоснабжения потребителей, - объясняет директор Хабаровской теплосетевой компании Сергей Нехороших, - поскольку средства, полученные нашей компанией за оказание этих услуг, направляются, в том числе, и на выполнение производственных программ. Мы призываем потребителей не накапливать задолженность и готовы идти навстречу тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Для этого у нас действует программа по реструктуризации долга».
ДГК намерена продолжить работу по взысканию дебиторской задолженности, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством механизмы, среди которых: принудительное прекращение подачи ресурса должнику, арест банковских счетов и имущества (в том числе и автомобилей), запрет на выезд заграницу и другое.
*Согласно Федеральному закону № 307, штрафные санкции и пени применяются ко всем категориям потребителей, оплачивающим тепло и горячую воду не вовремя.
Для юридических лиц размер пени с первого дня просрочки составляет 1/130 ставки рефинансирования за каждый день просрочки – это порядка 23 % годовых, что выше, чем процентная ставка по потребительским кредитам во многих банках.
Для населения пени начисляются со второго месяца просрочки по платежам и составляют 1/300 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки. Пени с 91 дня просрочки соответствуют 1/130 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки.
Досье "Дальневосточго АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2016 году АО «ДГК» было выработано 23,5 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 22,1 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12,5 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез».
- Свыше 3 млрд рублей население Хабаровского края задолжало тепло и горячую воду
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