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Международный аэропорт Хабаровск подарил 2-х миллионному пассажиру Airbus А-319
Международный аэропорт Хабаровск обслужил более 2 млн пассажиров с начала текущего года.
Почетный пассажир, которым стал Артем Кочуровский, был зарегистрирован 4 декабря на рейсе SU 5628 Хабаровск – Южно-Сахалинск авиакомпании "Аврора".
Путешествие 2-х миллионного пассажира началось с вручения подарков и памятных сувениров от аэропорта Хабаровск и авиакомпании Аврора, среди которых сертификат на пятикратное обслуживание в бизнес-зале и модель авиалайнера Airbus А-319 на котором Артем Кочуровский совершит свой перелет в Южно-Сахалинск, как пассажир бизнес-класса, также в качестве подарка от авиакомпании.
Поздравили "юбилейного" пассажира заместитель исполнительного директора АО "Хабаровский аэропорт" Николай Ильин и 1-й заместитель генерального директора - директор хабаровского филиала АО "Авиакомпания "Аврора" Сергей Тимошенко.
"В этом году мы встречаем двухмиллионного пассажира - знакового показателя авиамобильности в Хабаровском крае - на 2 недели раньше, чем в прошлом году, - отметил Николай Ильин – это особенно значимо, в условиях проходящей в аэропорту комплексной реконструкции. Строится новый терминал, модернизируется взлетно-посадочная полоса. Несмотря на все временные трудности, которые накладывают строительные работы, аэропорт Хабаровск сохраняет темпы развития, увеличивается пассажиропоток, сотрудники работают над улучшением сервиса, предоставляемого жителям Хабаровского края и гостям региона".
Напомним, что АО "Хабаровский аэропорт" и авиакомпания "Аврора", входящая в Группу "Аэрофлот", успешно развивают стратегическое партнерство, направленное на улучшение качества обслуживания пассажиров и перевозки багажа, обеспечение безопасности полетов, развитие маршрутной сети и рост объемов внутренних и международных воздушных перевозок.
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Хабаровский аэропорт» - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск. Международный аэропорт Хабаровск - крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 млн. пассажиров.
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