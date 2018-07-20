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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 15 Августа, 09:27 |
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Кредитный портфель хабаровского филиала ВТБ24 увеличился на 45%
В сложный финансовый период банк в целом сработал с позитивным результатом. Портфель привлеченных средств по итогам года увеличился на 45% и составил 25,6 млрд руб.
- Невысокий рост портфеля вызван тем, что в первой половине декабря клиенты, желая нивелировать ослабление рубля, переводили вклады в иностранную валюту .В целом доля валютных вкладов в течение прошлого года увеличилась в два раза , достигнув 37.%. Зачастую, клиенты, опасаясь ограничений, теряли проценты, попросту складывая доллары в депозитные ячейки, - рассказал спикер. – Другая часть клиентов тратила деньги из досрочно закрытых вкладов на покупку недвижимости и автомобилей, бытовой техники.
Декабрь прошлого года бил все рекорды по объемам конверсионных операций. Объем операций с валютой только в ВТБ24 составил $2,3 млрд и 598 млн. евро, что в 2-3 раза превышало среднемесячные значения.
В ходе общения с журналистами шла речь и о клиентах, взявших ранее ипотеку в валюте. Число таковых в Хабаровском крае незначительно- 0, 7%. Это позволяет ВТБ24 без убытков для себя индивидуально работать с заемщиками, предлагая им варианты решений. Либо реструктуризация с увеличением срока погашения и уменьшением ставки, есть возможность конвертировать валютную задолженность в рублевую.
В январе текущего года ситуация изменилась, вновь наблюдается приток рублевых депозитов. Только за январь прирост вкладов физических лиц составил 7%.
Кредитный портфель хабаровского филиала ВТБ24 вырос с начала 2014 года на 45% и составил 25,2 млрд рублей. Розничный кредитный портфель достиг 22,5 млрд руб, увеличившись на 52,5%. Драйвером роста стала ипотека. Несмотря на то, что в конце года на 1,6 пункта повысились ставки, требования к заемщикам стали жестче, интерес к жилищным кредитам не снижался. Количество выданных ипотечных кредитов по сравнению с предыдущим годом в ВТБ24 увеличилось на 47,6%, объем – на 67,5%, на 1,3% вырос портфель автокредитов, при этом существенный объем выдач пришелся на 4 квартал 2014 года. Так, декабрь стал рекордным по количеству и объему выдач за всю историю существования блока автокредитования в Хабаровске.
-Равенство кредитного и депозитного портфеля является показателем стабильной и надежной работы хабаровского отделения банка, - подчеркнул Владимир Селиванов.- Это классика, к которой стремится любой банк. Мы сами себя фондируем, не привлекая средства головного банка, активно участвуем в экономических процессах региона.
Практически в два раза вырос объем привлеченных средств юридических лиц, который составил 1,6 млрд руб. Объем выдач кредитов малому бизнесу составил 1,9 млрд руб, кредитными продуктами банка воспользовались 650 предпринимателей. В 1,5 раза возросло количество клиентов, которые пожелали перейти от традиционной к премиальной модели обслуживания.
В2015 году банк планирует уделить внимание как традиционным услугам – кредитованию и привлечению средств частных и корпоративных клиентов, комиссионным продуктам, так и работе с привилегированным сегментом клиентов в новом как для клиента, так и для банка формате.
В 2014 году сеть ВТБ24 в Хабаровском крае увеличилась на 2 офиса: в Хабаровске были открыты первые на Дальнем Востоке и в новом формате отделение Private Banking (15-й по счету офис в России) и офис для состоятельных клиентов «Платинум» (7-й по счету офис в России).
Елена ШИРОКОВА. Журнал "Дальневосточный капитал".
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