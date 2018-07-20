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05 Февраля 2015, 16:10 | Регион сегодня

Кредитный портфель хабаровского филиала ВТБ24 увеличился на 45%

В Хабаровске пресс-конференция с участием управляющего хабаровским филиалом ВТБ24 Владимира СЕЛИВАНОВА началась с комментариев экономической ситуации в стране. Спикер отметил, что кризисные предпосылки - рост курса валют и инфляция проявились уже в начале 2014 года.

В сложный финансовый период  банк в целом сработал с  позитивным результатом. Портфель привлеченных средств по итогам года увеличился на 45% и составил 25,6 млрд руб.

- Невысокий рост портфеля вызван тем, что в первой половине декабря клиенты, желая нивелировать ослабление рубля, переводили вклады в иностранную валюту .В целом доля валютных вкладов  в течение прошлого года увеличилась  в два раза , достигнув  37.%. Зачастую, клиенты, опасаясь  ограничений,  теряли проценты,  попросту  складывая  доллары  в депозитные ячейки, -  рассказал  спикер. – Другая часть клиентов тратила деньги из досрочно закрытых вкладов на покупку недвижимости и автомобилей, бытовой техники. 

Декабрь прошлого года бил все рекорды по объемам конверсионных операций. Объем операций с  валютой  только в ВТБ24 составил $2,3 млрд  и 598 млн. евро, что в 2-3 раза превышало среднемесячные значения.

 В ходе общения с журналистами шла речь и о  клиентах, взявших ранее ипотеку в валюте. Число таковых   в Хабаровском крае незначительно- 0, 7%.  Это позволяет ВТБ24 без убытков для себя индивидуально работать с заемщиками, предлагая им варианты решений.  Либо реструктуризация с увеличением срока погашения  и уменьшением ставки, есть возможность конвертировать валютную задолженность в рублевую.

 В январе текущего года ситуация изменилась, вновь наблюдается   приток  рублевых депозитов.  Только за январь  прирост вкладов физических лиц  составил 7%.

Кредитный портфель хабаровского филиала ВТБ24 вырос с начала 2014 года  на 45%  и  составил 25,2 млрд рублей. Розничный кредитный портфель достиг 22,5 млрд руб,  увеличившись на 52,5%. Драйвером роста  стала ипотека.  Несмотря на то, что в конце года на 1,6  пункта повысились ставки,  требования к заемщикам стали жестче, интерес к жилищным кредитам не снижался.  Количество выданных ипотечных кредитов по сравнению с  предыдущим годом в ВТБ24 увеличилось на 47,6%, объем – на 67,5%,  на 1,3%  вырос портфель автокредитов, при этом существенный объем выдач пришелся на 4 квартал 2014 года. Так, декабрь стал рекордным по количеству и объему выдач за всю историю существования блока автокредитования в Хабаровске.

-Равенство  кредитного и депозитного портфеля является показателем стабильной и надежной работы хабаровского отделения  банка, - подчеркнул Владимир Селиванов.- Это классика,  к которой стремится любой банк. Мы сами себя фондируем, не привлекая средства головного банка, активно участвуем в экономических процессах региона.

Практически в два раза вырос объем привлеченных средств юридических лиц, который составил 1,6 млрд руб. Объем выдач кредитов малому бизнесу составил 1,9 млрд руб, кредитными продуктами банка воспользовались 650 предпринимателей.  В 1,5 раза возросло количество клиентов, которые пожелали перейти от традиционной к премиальной модели обслуживания.

В2015 году банк планирует уделить внимание  как традиционным услугам – кредитованию и привлечению средств частных и корпоративных клиентов, комиссионным продуктам, так и  работе с привилегированным сегментом клиентов в новом как для клиента, так и для банка формате.  

В 2014 году сеть ВТБ24 в Хабаровском крае увеличилась на 2 офиса: в Хабаровске были открыты первые на Дальнем Востоке и в новом формате отделение Private Banking (15-й по счету офис в России) и офис для состоятельных клиентов «Платинум» (7-й по счету офис в России).

Елена ШИРОКОВА.  Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: итоги  ВТБ24  банки 


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